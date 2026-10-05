Congelar la gasolina y el diésel: una bomba fiscal que le costaría al Estado $9,7 billones en un año

El Gobierno Nacional reversó el incremento de $46 por galón que había comenzado a regir el 1.° de octubre para la gasolina corriente y mantuvo congelado el precio del ACPM o diésel. Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda informaron que acataron la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella de evitar que el ajuste llegara a los consumidores. Con la decisión, el galón de gasolina quedó en $15.886 en promedio, el mismo nivel de septiembre. Sin embargo, el Estado tendrá que asumir durante octubre cerca de $8.300 millones asociados al reconocimiento del precio del etanol. En contexto: De la Espriella ordenó a MinMinas revertir el aumento en la gasolina de octubre El aumento previsto correspondía a un ajuste de fórmula derivado de la actualización del precio reconocido a los productores de etanol. El Gobierno señaló que ese reconocimiento se mantiene, pero será subsidiado durante octubre para evitar el alza al consumidor. El ACPM o diésel tampoco tendrá modificaciones, en continuidad con el congelamiento aplicado en septiembre tras el terremoto del 10 de agosto.

El costo fiscal del subsidio al diésel en Colombia

Pero mantener congelados los precios de los combustibles tiene un costo fiscal, y el diésel es donde más pesa. Cuando el precio local queda por debajo del internacional, la diferencia no desaparece: la asume el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Vea aquí: Petróleo Brent supera los US$108 y Colombia podría recibir más de $40 billones en regalías Según estimaciones de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), el déficit acumulado del FEPC podría acercarse a $6 billones al cierre de 2026. Solo en los primeros seis meses del año, Colombia subsidió aproximadamente $1.500 por galón de gasolina y $8.000 por galón de diésel. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que el mecanismo funciona así: Ecopetrol vende el combustible por debajo de su precio de referencia y luego le cobra al Gobierno la diferencia. Según Salazar, esa cuenta ascendería hoy a $9,5 billones, que son el costo que asumen los colombianos por mantener subsidiado el precio del ACPM. Le interesa: Gasolina y ACPM no subirán en septiembre: ¿cuánto le costará al país congelar los precios? Una estimación de la Unión Gremial de Estaciones de Servicio apunta en la misma dirección. El gremio calcula que la brecha actual del diésel ronda los $5.100 por galón y que, dado el volumen que se comercializa en el país, equivale a cerca de $800.000 millones mensuales, es decir, unos $9,7 billones al año. Hasta ahora, añadió Salazar, buena parte de esta obligación se ha cubierto con endeudamiento. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027 plantea atenderla con ingresos corrientes, es decir, con recursos disponibles del Gobierno para financiar el gasto público. Para dimensionar el monto, Salazar señaló que los $9,5 billones que tendría que asumir el Estado equivalen a cerca de una octava parte de los $80 billones destinados a Educación y se aproximan al presupuesto anual de Justicia. A su juicio, la discusión de fondo es qué otros gastos e inversiones públicas tendrían que desplazarse para financiar este subsidio. Ese costo pesa aún más con el petróleo Brent por encima de US$100, que mantiene amplia la brecha. Para el exministro de Minas y Energía Juan Camilo Restrepo, mantener congelados los combustibles dificulta el ajuste de las cuentas públicas, pues “va en contravía de reducir el déficit fiscal”.

Precio internacional del diésel vs. precio en Colombia

Los cálculos del centro de pensamiento Anif muestran la magnitud del desacople entre el precio internacional y el interno. La referencia internacional pasó de cerca de $11.900 por galón en enero a $19.820 al 28 de septiembre, un aumento de 67%. En contraste, el valor nacional pasó de $11.062 a $11.399, un incremento de 3%. Lea también: FEPC volvería a cerrar 2026 con déficit de $6 billones por alza en subsidios a combustibles La diferencia se explica en buena medida por el FEPC, que evita que las variaciones internacionales se trasladen automáticamente al precio doméstico. En la última semana de septiembre, la brecha entre la referencia internacional y el precio interno alcanzó alrededor de $8.400 por galón. Para Anif, esta diferencia implica una mayor presión sobre el FEPC, que debe compensar parte del desfase para mantener estable el precio interno.

Piden desmontar el subsidio al diésel

Julio César Vera, presidente de Xua Energy, señaló que el Gobierno debería avanzar en el desmonte de la brecha frente a los costos de oportunidad y la paridad internacional. De lo contrario, esto recaerá en el Presupuesto General de la Nación, cuyos recursos podrían ser insuficientes en 2027 si los precios externos siguen altos. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, coincidió en que el principal foco de presión está en el diésel. Según su estimación, el diferencial entre el precio de referencia fijado por el Gobierno y el precio de paridad de importación supera los $14.000 por galón. Acosta explicó que parte de la presión sobre los precios internacionales responde a la escasez de combustibles provocada por los ataques contra refinerías en Medio Oriente y Rusia, así como al encarecimiento del crudo asociado al cierre del estrecho de Ormuz. En este contexto, consideró fiscalmente insostenible mantener un subsidio de esa magnitud. Sin embargo, señaló que cualquier incremento en el precio del diésel debería aplicarse de manera gradual, debido a sus efectos sobre la inflación y los costos del transporte. Además: Guerra en Medio Oriente dejó un hueco de $6,48 billones en el Fepc y el ACPM sigue siendo el mayor reto fiscal

Subsidio al diésel también impacta a Ecopetrol

El impacto de congelar el precio del diésel también alcanza a Ecopetrol. Según Vera, en la medida en que se tengan mayores subsidios, se afecta la caja de la petrolera, que debe buscar en el mercado los recursos que deja de recibir mientras se realizan los pagos, que tienen en promedio un año de retraso. “Si estos no son suficientes para cubrir todo el déficit, se generan costos adicionales por el financiamiento”, puntualizó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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