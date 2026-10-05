Congelar la gasolina y el diésel: una bomba fiscal que le costaría al Estado $9,7 billones en un año

El Gobierno Nacional reversó el incremento de $46 por galón que había comenzado a regir el 1.° de octubre para la gasolina corriente y mantuvo congelado el precio del ACPM o diésel. Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda informaron que acataron la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella de evitar que el ajuste llegara a los consumidores.
Con la decisión, el galón de gasolina quedó en $15.886 en promedio, el mismo nivel de septiembre. Sin embargo, el Estado tendrá que asumir durante octubre cerca de $8.300 millones asociados al reconocimiento del precio del etanol.
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El aumento previsto correspondía a un ajuste de fórmula derivado de la actualización del precio reconocido a los productores de etanol. El Gobierno señaló que ese reconocimiento se mantiene, pero será subsidiado durante octubre para evitar el alza al consumidor.
El ACPM o diésel tampoco tendrá modificaciones, en continuidad con el congelamiento aplicado en septiembre tras el terremoto del 10 de agosto.