¿Los colombianos viven endeudados? 70% de lo que gastan se financia con préstamos, revela Raddar

En septiembre de 2025, los hogares colombianos gastaron $95,9 billones, un aumento de 10% frente al mismo mes del año pasado, según la medición de Gastometría de Raddar. Sin embargo, detrás de esa cifra —aparentemente robusta— hay señales de enfriamiento.
En términos reales, el crecimiento fue de 4,59%, un avance menor frente al dinamismo que se venía observando a comienzos de año. La economía sigue caminando, pero lo hace más por inercia que por fuerza propia, estima el informe de Raddar.
A su vez, el motor del consumo ha sido el crédito, que creció 28% anual, impulsado sobre todo por las colocaciones de libre destinación y tarjetas de crédito, con aumentos de más del 30%. Es decir, los hogares están gastando más, pero financiados.
“La colocación crediticia, sumando la causada con tarjeta de crédito, consumo - libre destinación e hipotecaria, tuvo un crecimiento anual de 28%, debido mayormente a la dinámica en colocación de crédito de consumo que crece 32,61%, en línea con la dinámica de venta de bienes durables”.
Este auge crediticio, comparable al boom de 2022, explica hoy cerca del 70% del crecimiento del gasto, según Camilo Herrera, fundador de la consultora Raddar. “La economía está funcionando al debe”, resume el experto.
Aun así, el consumo se sostiene gracias a un mercado laboral que ha dado señales de estabilidad y a la entrada constante de remesas, pese a la reciente apreciación del peso. Pero los nubarrones no se disipan, por ejemplo, la inflación sigue presionando los bolsillos, el Banco de la República mantiene su cautela para bajar las tasas y los ingresos reales por ocupado cayeron 2,8%. En este contexto, el gasto de los hogares se mantiene en terreno positivo, aunque con una velocidad cada vez menor.
Bajo este panorama, en esta entrevista, Camilo Herrera, consultor y fundador de Raddar, analiza los factores detrás de este crecimiento moderado, el impacto de la inflación, las tendencias de consumo y el cierre del 2025.