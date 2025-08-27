Gatos tricolores: la verdad genética detrás de su pelaje

3 y 4
Un niño de quinto grado contó lo que se vivió dentro de la iglesia católica Annunciation de Minneapolis, donde ocurrió el tiroteo que dejó dos menores muertos y 17 personas heridas.
El mercado aéreo colombiano vive un reacomodo: Avianca pierde terreno doméstico, Jetsmart crece a doble dígito y las extranjeras reducen su participación internacional.
Los sectores que mayormente ofrecen oportunidades de trabajo son Ventas; Servicio al cliente y afines; Administración y oficina; Bodega, logística y transporte.
El presidente Donald Trump pidió orar por las víctimas y ordenó que las banderas ondeen a media asta en todo el país luego del tiroteo que dejó dos niños muertos y 17 heridos en una escuela católica de Minneapolis. Entre el dolor, estudiantes narraron cómo se refugiaron bajo los bancos mientras sus compañeros caían heridos.
Cineasta aficionado a los excesos, a veces con unos rodajes dantescos, y a la búsqueda insaciable de imágenes inéditas, el alemán Werner Herzog recibió este miércoles el León de Oro a la Trayectoria en el Festival de Venecia.
