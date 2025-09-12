Liberaron a Samuel Londoño, el hijo del gerente de Licorera del Cauca

Desde la Alcaldía de Miranda, en Cauca , informada por medio de un comunicado la liberación del menor Samuel Londoño Escobar, de 17 años, quien había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre por varios hombres armados que lo abordaron mientras transitaba en motocicleta.
El hijo de Samuel Londoño Ortega, gerente de la Licorera del Cauca, estaba en compañía de otro adolescente cuando los secuestradores los interceptaron en una camioneta en una vía que comunica a Miranda con el municipio de Florida, Valle.