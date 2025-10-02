x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gobernador de California volvió a burlarse de Trump con fotos y mensajes en redes sociales, ¿qué dijo ahora?

¿Cree que Donald Trump está gordo? El gobernador de California, Gavin Newsom, así lo insinuó en recientes publicaciones con las que volvió a burlarse del presidente de Estados Unidos. En medio del cierre de Gobierno, el mandatario estatal se ha convertido en uno de los principales opositores del segundo mandato de Trump. Esto fue lo que dijo.

  • Gavin Newsom volvió a burlarse de Donald Trump en redes sociales, esta vez, con comentarios sobre su peso. FOTO: AFP
    Gavin Newsom volvió a burlarse de Donald Trump en redes sociales, esta vez, con comentarios sobre su peso. FOTO: AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 minutos
bookmark

El gobernador de California, Gavin Newsom, volvió a encender la confrontación política con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al burlarse de su peso y de su gestión a través de publicaciones en redes sociales.

Conozca: Trump avisó al Congreso que EE. UU. está en “conflicto armado” con carteles de droga, ¿cómo afecta al régimen venezolano?

La polémica se desató luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declarara en una reunión con comandantes en Quantico (Virginia) que no quería ver “generales gordos” en el ejército estadounidense, en medio de sus críticas a las políticas de diversidad. Newsom aprovechó el comentario y, desde su cuenta en X, compartió una foto de Trump en una parada de McDonald’s con la frase: “¡Supongo que el comandante en jefe debe irse!”.

La oficina de prensa del gobernador fue más allá y difundió una imagen generada con inteligencia artificial en la que el mandatario republicano aparece comiendo hamburguesas, mientras drones de comida rápida vuelan a su alrededor. “Es completamente inaceptable ver a un comandante en jefe gordo en los pasillos de la Casa Blanca”, publicó la cuenta oficial.

La rivalidad entre Newsom y Trump no es nueva. El gobernador demócrata ha cuestionado repetidamente al presidente por el manejo del cierre del gobierno federal, recordando que durante la última administración republicana la parálisis administrativa costó a los estadounidenses 11.000 millones de dólares. Además, ha acusado a Trump de “declarar la guerra a las ciudades” por el despliegue de tropas federales, al que calificó como un intento de “incitar al caos para consolidar poder”.

En otro ataque reciente, Newsom aprovechó la revisión a la baja de la cifra de empleo en agosto de 2025 —que pasó de +54.000 a -3.000, según News Fire— para ironizar con una foto de Trump y la frase: “¿yo hice eso?”.

La publicación generó miles de reacciones en medio del debate por la crisis económica derivada del cierre del Gobierno, que ya afecta a agencias como el Departamento de Salud y el Servicio de Parques Nacionales con suspensiones y despidos de trabajadores.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida