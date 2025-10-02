Gobernador de California volvió a burlarse de Trump con fotos y mensajes en redes sociales, ¿qué dijo ahora?

El gobernador de California, Gavin Newsom, volvió a encender la confrontación política con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al burlarse de su peso y de su gestión a través de publicaciones en redes sociales.

La polémica se desató luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declarara en una reunión con comandantes en Quantico (Virginia) que no quería ver “generales gordos” en el ejército estadounidense, en medio de sus críticas a las políticas de diversidad. Newsom aprovechó el comentario y, desde su cuenta en X, compartió una foto de Trump en una parada de McDonald’s con la frase: “¡Supongo que el comandante en jefe debe irse!”.