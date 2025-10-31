Gaviria y Uribe anuncian una gran coalición “desde Vargas Lleras hasta Fajardo y Abelardo” para 2026

La reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria, marcó un nuevo paso en la formación de una coalición política amplia que busca posicionarse como alternativa frente al actual gobierno y proyectarse hacia las elecciones de 2026. Al cierre del encuentro, Uribe confirmó que las conversaciones no solo avanzan con el liberalismo, sino también con Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, en una estrategia que empieza a mostrar bases concretas.

“Nosotros queremos construir una gran coalición de base democrática e incluyente, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo”, dijo Uribe, aludiendo al abanico político que podría converger en esa alianza. Según explicó, el objetivo no es revivir viejas estructuras, sino ofrecer un proyecto “con sentido social, sin caer en el estatismo ni en la demagogia”.

En desarrollo.