GCO ofrece más de 100 vacantes en Colombia en ventas, servicio al cliente y administración y oficina

El mercado laboral colombiano sigue mostrando oportunidades en sectores que dinamizan la economía. Esta vez, GCO, reconocida por su presencia en servicios de tercerización y soluciones de talento humano, anunció más de 100 vacantes activas.
Los perfiles más buscados se concentran en ventas, servicio al cliente y áreas afines, además de administración y oficina. La mayoría de las ofertas se encuentran en Medellín y el Valle de Aburrá, seguidas de oportunidades en Bogotá y Bucaramanga, lo que convierte a estas ciudades en los principales focos de contratación.
“Somos apasionados por el cliente, lideramos desde el empoderamiento, somos innovadores y somos sostenibles en nuestras prácticas. Recuerda que si quieres hacer parte de nuestra cultura y vivenciarla, postúlate a nuestras vacantes”, se expresa en su lading de Magneto.
