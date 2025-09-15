GCO ofrece más de 100 vacantes en Colombia en ventas, servicio al cliente y administración y oficina

El mercado laboral colombiano sigue mostrando oportunidades en sectores que dinamizan la economía. Esta vez, GCO, reconocida por su presencia en servicios de tercerización y soluciones de talento humano, anunció más de 100 vacantes activas. Los perfiles más buscados se concentran en ventas, servicio al cliente y áreas afines, además de administración y oficina. La mayoría de las ofertas se encuentran en Medellín y el Valle de Aburrá, seguidas de oportunidades en Bogotá y Bucaramanga, lo que convierte a estas ciudades en los principales focos de contratación. “Somos apasionados por el cliente, lideramos desde el empoderamiento, somos innovadores y somos sostenibles en nuestras prácticas. Recuerda que si quieres hacer parte de nuestra cultura y vivenciarla, postúlate a nuestras vacantes”, se expresa en su lading de Magneto. Le puede interesar: Maquila busca talento en Medellín: hay ofertas laborales en diversos sectores

Ofertas más destacadas en GCO

La compañía GCO amplía su equipo con más de 100 vacantes activas en varias ciudades del país. FOTO: GETTY

Auxiliar de Bodega tiendas de ropa / Bogotá Zona Sur

Salario a convenir. Responsabilidades: • Recepción y verificación de mercancía entrante. • Almacenamiento adecuado de productos en la bodega. • Organización y clasificación de inventario. • Preparación de pedidos para la tienda y asistencia en el surtido de productos. • Mantenimiento de la limpieza y el orden en el área de trabajo. • Colaboración con el equipo de ventas para asegurar una adecuada rotación de productos Requisitos: •Tener el título de bachiller y ser mayor de edad • Buenas habilidades de organización y atención al detalle. • Disponibilidad de tiempo completo 1 año de experiencia en el sector retail moda. Aplique acá.

Analista de Compras de Tejidos - Medellín y Valle de Aburrá

Salario: $ 2.500.000. Responsabilidades: - Incluir analizar tendencias de mercado, negociar con proveedores, y supervisar el proceso de compra desde la selección hasta la recepción de los insumos. - Mantener un enfoque estratégico para asegurar que los materiales adquiridos no solo cumplan con las expectativas de calidad, sino que también se alineen con las necesidades y visiones de diseño de nuestra marca. - Tener pasión por la moda y un ojo agudo para los detalles, y buscas un entorno de trabajo dinámico. - Gestionar y optimizar la adquisición de productos y tejidos para nuestras colecciones. Tu papel será crucial para asegurar que los materiales seleccionados cumplen con nuestros estándares de calidad y se ajustan a los presupuestos establecidos. Postúlese en este enlace.

Asesor De Ventas - Bucaramanga

Salario a convenir. Responsabilidades: - Atender y asesorar a los clientes en sus compras - Mantener una excelente presentación del punto de venta - Conseguir los objetivos de ventas establecidos - Gestionar las actividades administrativas propias del puesto Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente, preferiblemente en el sector moda/Retail. - Habilidades comunicativas sobresalientes. - Disponibilidad para trabajar tiempo completo domingo a domingo. Conozca más detalles aquí.

Analista de compras de insumo - Medellín

Salario: $ 2.836.050. Funciones principales: - Validar que la solicitud de compra esté completa y clara para dar inicio al proceso. - Identificar si los materiales corresponden a un desarrollo nuevo, una recompra o un aprovechamiento de inventario. - Buscar alternativas de productos nuevos o sustitutos. - Elaborar informes de inventario. Requisitos: - Conocimientos en Excel. - Experiencia previa en compras, logística, comercio exterior y/o retail. Envíe la hoja de vida acá.

Analista de desarrollo y gestión de equipos - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Identificar el impacto de los cambios organizacionales derivados de proyectos y decisiones estratégicas. - Proponer metodologías de intervención en gestión del cambio y cultura. - Ejecutar planes de cambio, acompañando a los equipos en la implementación, facilitando la transición e identificando puntos de resistencia. - Emitir comunicaciones organizacionales y de proyectos, adaptadas a los diferentes públicos. - Participar en mesas interdisciplinarias para promover el entendimiento de las estrategias de negocio y de transformación. - Generar alianzas estratégicas con terceros para programas de cambio y cultura. - Diseñar y ejecutar espacios/eventos orientados al fortalecimiento de la cultura. - Realizar seguimiento y consolidación de indicadores del área para garantizar la mejora continua. Habilidades: - Metodologías ágiles. - Herramientas de diseño. Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes de GCO por Magneto Empleos?

1- Ingrese al portal de Magneto Empleos. 2- En la barra de búsqueda, escriba “GCO” y seleccione su ciudad o modalidad de trabajo preferida. 3- Revise las ofertas disponibles y haga clic en la que más le interese para conocer los requisitos y la descripción del cargo. 4- Si aún no tiene cuenta, regístrese en la plataforma con su correo electrónico o inicie sesión. 5- Complete su perfil, cargue su hoja de vida actualizada y haga clic en “Aplicar”. Lea más: Sí hay empleo: Fifa busca asesores bilingües de atención al cliente en Medellín: así puede enviar su hoja de vida

