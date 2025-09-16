Gen V, la serie del mismo universo de The Boys, regresa con una nueva temporada

Trump, desinformación, guerras, hiperconexión. ¿Cómo sería hoy nuestro mundo si algunos de nosotros fuéramos superhéroes? Esa es la pregunta que desde 2023 viene respondiendo Gen V, la serie ambientada en el mismo universo de The Boys, la exitosa producción de Amazon Prime Video que está próxima a estrenar su quinta temporada.
El spin-off –que este miércoles 17 de septiembre estrenará en la plataforma de streaming los tres primeros capítulos de su segunda temporada– sigue a un grupo de jóvenes con superpoderes en un Estados Unidos donde ser superhéroe es posible solo gracias a una dosis del Compuesto V. Estos adolescentes, capaces de prender su cuerpo en llamas, controlar la sangre, cambiar de forma o manipular mentes, asisten a la Universidad Godolkin, la institución encargada de convertirlos en “mercancía” dentro de una industria del entretenimiento que también es la industria de los “súper”.
Desde que hace seis años se estrenó la serie que dio origen a este universo, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, The Boys se ha convertido en una de las producciones más exitosas de los últimos tiempos de este tipo. Y no precisamente por las habilidades sobrehumanas de sus protagonistas: su popularidad radica en la forma en que retrata —con tono satírico y escenas gore explícitas— algunos de los episodios políticos más relevantes de los últimos años, además de exponer, a través de la ficción, lo fracturada que está la sociedad debido a la polarización.
Esa misma línea sigue su sucesora, Gen V, que combina estos temas en una historia protagonizada por los más jóvenes de ese mundo, quienes —además del caos político— deben enfrentar un desafío igual de traumático: el proceso de crecer. EL COLOMBIANO conversó con Jaz Sinclair, London Thor, Derek Luh, Maddie Phillips, Asa Germann, Lizze Broadway, Sean Patrick Thomas y Hamish Linklater, los actores que dan vida a esta serie que estrena su segunda temporada este 17 de septiembre.