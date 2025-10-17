Esta es la facción del Clan del Golfo que armó asonada y genera temor en la vía Medellín-Bogotá

Vehículos incendiados, la vía Medellín-Bogotá bloqueada y una comunidad en contra del Ejército fue el panorama el pasado puente festivo en el corregimiento La Danta, zona rural de Sonsón. Todo por un operativo que pretendía dar con un cabecilla del Clan del Golfo que genera temor en este territorio y además abandera la guerra en el resto del Oriente antioqueño contra la banda El Mesa.
La persona por la que iban las tropas del Ejército era alias don Hugo o La H, quien sería el cabecilla de la subestructura Gener Morales, una facción que surgió de la división del Clan Isaza y que habría asumido el control criminal en el Magdalena Medio antioqueño.