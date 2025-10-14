Las cinco claves que deben tener en cuenta las empresas para conectar con el talento joven

Casi la mitad de los jóvenes colombianos ya participa activamente en el mercado laboral, pero con una visión muy distinta a la de las generaciones anteriores. Según cifras del Dane, durante el trimestre mayo-julio de 2025, la tasa de ocupación de los jóvenes entre 15 y 28 años fue del 46,6%, un leve aumento frente al mismo periodo de 2024 (46,1%).

Sin embargo, no se trata solo de cifras. Esta generación, la llamada Generación Z, nacida entre finales de los 90 y principios de 2010— está redefiniendo lo que significa “trabajar”. Su prioridad no es cumplir un horario ni ascender rápido, sino encontrar empleos que les brinden flexibilidad, propósito y bienestar.

En los medios internacionales incluso se ha popularizado el término “Generación Lay-Z”, jugando con la palabra lazy (perezoso), para describir su rechazo a los modelos laborales rígidos. Pero, más que falta de compromiso, lo que buscan es un equilibrio entre la vida personal y profesional, así como sentirse parte de un proyecto con sentido.

“Los jóvenes colombianos no son una generación perezosa; quieren entender el propósito de su trabajo y el impacto de la empresa en la sociedad y el medio ambiente”, explicó Natalia Camacho, gerente de Training and Consulting de Adecco Colombia. “Aquellas instituciones que no tienen un propósito claro o no lo comunican de manera efectiva están perdiendo talento joven”.

