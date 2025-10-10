Generadoras de energía envían dura carta a la Creg: decisiones políticas llevarían a un apagón como el de 1992

Acolgen, el gremio que agrupa a las principales empresas generadoras de electricidad del país, envió una carta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y al Ministerio de Minas y Energía, en la que advierte que Colombia atraviesa un momento crítico debido al estrecho margen entre la oferta y la demanda de energía, una situación que ya ha sido alertada en varias ocasiones y por distintos canales.
En ese contexto, la carta, firmada por su presidenta Natalia Gutiérrez, subrayó que este desequilibrio energético requiere medidas urgentes y técnicamente sólidas. Entre ellas, destacó la subasta de expansión del Cargo por Confiabilidad, considerada clave para garantizar el suministro eléctrico en los próximos años.
Sin embargo, Acolgen cuestionó que dicha subasta se haya convocado “a destiempo” y en un entorno regulatorio “presionado políticamente”, lo que, advirtió, podría poner en riesgo su éxito y comprometer la seguridad jurídica del sector eléctrico.