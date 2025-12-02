General Huertas sigue firmando resoluciones del Ejército pese a la suspensión de la Procuraduría, ¿por qué?

El 1 de diciembre, el general Juan Miguel Huertas firmó una resolución del Ejército Nacional, esto de acuerdo a información conocida por Blu Radio, mientras debía estar suspendido por orden de la Procuraduría General de la Nación que lo investiga junto con el director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, por presuntos vínculos con archivos atribuidos a alias Calarcá.

Y es que aunque el fallo disciplinario ya está en firme, el general Juan Miguel Huertas sigue al frente del Comando de Personal del Ejército Nacional. La Procuraduría ordenó su suspensión e instó al presidente Gustavo Petro a hacerla efectiva, pero esta aún no se ha formalizado.

Fuentes militares explicaron a la misma cadena radial que la separación del cargo solo procede cuando la Presidencia expide el acto administrativo correspondiente. Mientras eso no ocurra, Huertas continúa en ejercicio y sus decisiones mantienen validez dentro de la estructura interna del Ejército.

Esa continuidad se refleja en la Resolución 00010073 del 1 de diciembre de 2025, firmada por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, y por el propio Huertas. El documento notifica el retiro de nueve suboficiales bajo la figura de “Llamamiento a Calificar Servicios” y confirma que el oficial sigue participando en trámites administrativos de alto nivel, pese al fallo en su contra.