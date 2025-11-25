Los expedientes de la JEP que salpican al general Miguel Huertas

El general Juan Miguel Huertas Herrera atraviesa uno de los mayores escándalos militares de los últimos años, luego de que se conocieran sus posibles relaciones con las disidencias de las Farc. Mientras ese tema se esclarece, su nombre también aparece en expedientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque en un contexto distinto y con alcances jurídicos delimitados. Entre 2002 y 2003, se desempeñó como oficial de operaciones (S3) del Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (BAJES), adscrito a la Cuarta Brigada. En ese cargo, su nombre apareció mencionado en dos escenarios: El caso de la muerte de Medardo Ángel Galeano Rave y otros tres hombres sin identificar. La Fiscalía lo mencionó en la Resolución 9729 porque, como oficial de operaciones, fue quien firmó los documentos que legalizaron la operación militar en la que Galeano y los otros tres fueron asesinados. Su firma no lo declaró responsable, pero sí lo vinculó como parte del engranaje operativo del batallón en ese periodo.

El otro caso es el homicidio de una adolescente de apenas 16 años, quien fue presentada como una baja en combate. Las versiones de dos comparecientes del subcaso Antioquia ante la JEP lo señalaron por su rol como oficial de operaciones. Tras años de investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) estableció, en los Autos 062 de 2023 y 005 de 2025, quiénes eran los máximos responsables de los crímenes cometidos por el BAJES en Antioquia. En total identificó a nueve militares, pero Huertas Herrera no figura entre ellos. Por esa razón, mediante el Auto 017 de 2025, la JEP envió su caso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), instancia que se ocupa de quienes no fueron catalogados como máximos responsables dentro del patrón macrocriminal del subcaso Antioquia.

Esto significa que Huertas no enfrenta una imputación dentro del macrocaso 03, sino que su situación será evaluada para determinar si mantiene beneficios, si debe aportar verdad adicional o si se adoptan otras medidas judiciales. La JEP adelantará el 4, 5 y 6 de diciembre en Granada (Meta) la Audiencia de Reconocimiento de los máximos responsables de ese caso. Aunque Huertas no está entre los imputados, sí es posible que vuelva a ser citado, solo si alguno de los máximos responsables lo menciona; si las víctimas solicitan su comparecencia o si aparecen nuevos informes o testimonios que justifiquen una versión más amplia. De cumplirse alguno de estos supuestos, la Sala de Definición podría exigirle precisiones adicionales sobre su papel en las operaciones de la época.

Subcaso Antioquia