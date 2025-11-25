Los expedientes de la JEP que salpican al general Miguel Huertas

El general Juan Miguel Huertas Herrera atraviesa uno de los mayores escándalos militares de los últimos años, luego de que se conocieran sus posibles relaciones con las disidencias de las Farc. Mientras ese tema se esclarece, su nombre también aparece en expedientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque en un contexto distinto y con alcances jurídicos delimitados.
Entre 2002 y 2003, se desempeñó como oficial de operaciones (S3) del Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (BAJES), adscrito a la Cuarta Brigada.
En ese cargo, su nombre apareció mencionado en dos escenarios: El caso de la muerte de Medardo Ángel Galeano Rave y otros tres hombres sin identificar. La Fiscalía lo mencionó en la Resolución 9729 porque, como oficial de operaciones, fue quien firmó los documentos que legalizaron la operación militar en la que Galeano y los otros tres fueron asesinados. Su firma no lo declaró responsable, pero sí lo vinculó como parte del engranaje operativo del batallón en ese periodo.