El general Rincón vuelve a la Policía en medio del misterio por el asesinato de su hijo: “Fue un grupo delincuencial”

El Gobierno confirmó en la noche de este martes la entrada del nuevo director de la Policía Nacional, quien reemplazaría al actual comandante, el general Carlos Triana. Se trata del general William Rincón, que se encontraba en retiro y fue llamado para integrarse nuevamente a la entidad. El general (r) Rincón regresa a la Policía Nacional tras haber pasado un tiempo en retiro y se convierte en el cuarto oficial en 124 años de historia en ser reintegrado al servicio activo para asumir el mando de la cúpula de la entidad. Antes de salir de la Policía ocupó el cargo de inspector general y, justamente, durante esta semana volvió a estar en el ojo público, debido a las nuevas pistas en el caso del asesinato de su hijo, Juan Felipe Rincón, el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, ubicado al sur de Bogotá.

Su hijo habría conocido por redes sociales a una joven de 15 años con la que se reunió y estuvo hasta el momento de su muerte. En el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, ocurrió el ataque que, debido a un disparo en el tórax, acabó con la vida del joven.

Lo que ha dicho el general (r) sobre el caso

“Ese es un grupo delincuencial. Ellos han hecho estos tipos de eventos que son extorsiones”, dijo. En entrevista para Séptimo Día, el general (r) Rincón aseguró que el asesinato de su hijo estaba orquestado y que no es solamente la menor de 15 años la que se encuentra involucrada. Y es que, de acuerdo con material de video revelado por el programa, el día de los hechos Juan Felipe salió de su casa la mañana del 24 de noviembre de 2024 en compañía de la joven de 15 años. En la calle los esperaba su escolta, Sergio Rico. El joven dejó su motocicleta estacionada y los tres se movilizaron en una camioneta oficial de la Policía Nacional. El recorrido terminó en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá. Las grabaciones muestran el momento en que Juan Felipe desciende del vehículo junto a la menor, mientras el escolta los sigue de cerca. En esos instantes, según análisis de las grabaciones, llega una mujer, a quien el general nombra como Katherine Sotelo.

“Es que Katherine es la dueña y la que creó el usuario. Es una persona de 33 años”

El general William Rincón aseguró que semanas antes de la muerte de su hijo, este fue contactado por redes sociales por una persona que aseguraba tener 10 años, con un nombre de usuario “Mar 14 2318” sin embargo, no era quién decía ser. Realmente se trataba de una mujer llamada Katherine Sotelo, quien contactó a Juan Felipe Rincón para presentarle a una amiga de ella, la joven de 15 años con la que se encontraba Rincón al momento del ataque. Según el general todo formaba parte de una red de extorsión. “Decirle que usted está hablando con una joven, usted está hablando con una niña y eso está pasando hoy en día en muchas partes de del mundo, una forma de extorsionar”, afirmó en entrevista el nuevo comandante de la Policía.

“Ya mi hijo en vida no lo puedo recuperar, pero en dignidad sí”

El informe de Medicina Legal estableció que Juan Felipe Rincón murió por una herida de bala en el tórax que terminó afectando uno de sus pulmones. Pero su cuerpo presentaba golpes, especialmente en el rostro y el torso, muestra de que fue agredido antes del disparo. Se revelaron múltiples contusiones, mordiscos y heridas graves, lo que ha llevado a la familia por medio de su equipo legal a calificar el caso no solo como homicidio, sino también tortura y concierto para delinquir.

Nuevas revelaciones del caso

En entrevista con Caracol Radio, el general (r) William Rincón contó que hay nuevas pruebas sobre la muerte de su hijo hace unos meses. El oficial aseguró que su familia fue juzgada y señalada sin que mediara una verdadera investigación judicial. Explicó la procedencia de un video en el que la joven que acompañaba a su hijo el día de los hechos y afirmó que ambos fueron víctimas de una red de extorsionistas. Los videos y pruebas revelados por el medio muestran que los extorsionadores conocían la vida, el vehículo y la residencia del joven, lo que, para el general Rincón, demuestra un seguimiento previo y una acción planificada.

“Me arrodillé ante Dios, me arrodillé ante mi hijo y me puse a orar, a buscar una explicación, la verdad”