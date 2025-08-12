General (r) Rodolfo Palomino será condenado por tráfico de influencias

Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO confirmaron que La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitirá el próximo jueves 14 de agosto, a las 2:00 p. m., el fallo condenatorio contra el general en retiro Rodolfo Palomino. Contexto: Fiscalía acusa al exdirector de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino La lectura del fallo estará a cargo del magistrado Jorge Emilio Vera, ponente del caso. Una vez emitida la sentencia, se dará paso a la etapa de individualización de la pena, en la que se definirá si Palomino deberá cumplir condena en un centro carcelario o bajo otra medida. El exdirector de la Policía Nacional, fue hallado responsable del delito de tráfico de influencias en servidor público. La decisión se basa en pruebas que demuestran su intervención indebida para frenar la captura del empresario cordobés Luis Gonzalo Gallo. La Corte concluyó que la actuación del exdirector de la Policía se apartó de sus funciones y buscó incidir en un proceso judicial en curso.

Antecedentes del caso Luis Gonzalo Gallo

Luis Gonzalo Gallo, exintegrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, es investigado por su presunta participación en la compra de más de 100 predios que habrían sido despojados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Fiscalía lo investiga por concierto para delinquir y despojo de tierras en la región de Tulapas, Córdoba. En 2014, la fiscal Sonia Lucero Velázquez ordenó su captura en el marco de esta investigación. Según el expediente, Rodolfo Palomino visitó el domicilio de la fiscal para plantearle un propuesta con el fin de frenar la detención del empresario. Durante la conversación, Palomino resaltó la supuesta cercanía de Gallo con expresidentes y altos funcionarios internacionales. La reunión fue grabada por la fiscal Velázquez, quien consideró irregular la visita del entonces director de la Policía. En el audio, Palomino sugiere que la captura tendría repercusiones graves y menciona a autoridades como el fiscal general de la época, Eduardo Montealegre, y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

La fiscal Velázquez declaró ante la Corte que rechazó la propuesta de inmediato y advirtió que se trataba de una actuación ilegal. El testimonio fue valorado como creíble por la Sala de Primera Instancia y respaldado por la grabación, que fue admitida como prueba válida.

Los argumentos de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema determinó que existió una interferencia directa de Palomino en el proceso de captura de Gallo. El alto tribunal consideró “inusual” que el entonces director de la Policía acudiera personalmente al domicilio de una fiscal en un caso que estaba bajo investigación penal. El fallo se apoyó en el material probatorio presentado por la Fiscalía, que incluyó la grabación de la conversación y el testimonio de la funcionaria judicial. Según la Corte, estos elementos evidencian que Palomino buscó influir en las decisiones de la fiscal con base en vínculos políticos y de alto nivel.