General (r) Rodolfo Palomino será condenado por tráfico de influencias

Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO confirmaron que La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitirá el próximo jueves 14 de agosto, a las 2:00 p. m., el fallo condenatorio contra el general en retiro Rodolfo Palomino.
Contexto: Fiscalía acusa al exdirector de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino
La lectura del fallo estará a cargo del magistrado Jorge Emilio Vera, ponente del caso. Una vez emitida la sentencia, se dará paso a la etapa de individualización de la pena, en la que se definirá si Palomino deberá cumplir condena en un centro carcelario o bajo otra medida.
El exdirector de la Policía Nacional, fue hallado responsable del delito de tráfico de influencias en servidor público. La decisión se basa en pruebas que demuestran su intervención indebida para frenar la captura del empresario cordobés Luis Gonzalo Gallo.
La Corte concluyó que la actuación del exdirector de la Policía se apartó de sus funciones y buscó incidir en un proceso judicial en curso.