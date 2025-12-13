Generales de Ejército y Policía denuncian presiones de Isabel Zuleta para detener operaciones contra estructuras de narcos y minería ilegal

Graves denuncias presentadas por altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares han puesto en el centro de la controversia a la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, por una supuesta interferencia en operativos e investigaciones dirigidas contra estructuras criminales en Antioquia.
Según los testimonios de cinco generales en servicio y tres en retiro, la congresista y su círculo cercano habrían ejercido presión para detener procedimientos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios.
Las denuncias fueron conocidas y reveladas por la revista Semana. Con este medio, los oficiales aseguraron haber recibido llamadas de la senadora Zuleta, su hermana Lina Zuleta y asesores cercanos como Johan Edisson Giraldo para frenar combates y operativos en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.