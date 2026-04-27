Con 20 muertos tras atentado, minDefensa dice que falta de colaboración de los caucanos dificulta anticipar actos terroristas

La falta de colaboración de las comunidades de Cauca con la Fuerza Pública es una de las razones por las cuales es tan difícil prevenir acciones de terrorismo en ese departamento. Así lo expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien en la mañana de este lunes ha participado en varias entrevistas radiales, con ocasión de la escalada terrorista que golpea al suroccidente del país desde el pasado viernes.

“El llamado es a que la gente nos ayude, allá hay gente que nos saca a patadas, nos escupe. Son unos pocos”, manifestó en una conversación con los periodistas en Blu Radio, que le preguntaron sobre los vacíos de la Inteligencia para prevenir estos hechos.

Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, el bloque Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las Farc comenzó desde el viernes una serie de atentados contra la población civil y la Fuerza Pública, que a la fecha ajustan más de 20 muertos, con detonación de bombas y hostigamientos a guarniciones.

El más grave, perpetrado en la vía Panamericana, fue la explosión de una bomba que afectó 15 vehículos de civiles en inmediaciones del municipio de Cajibío, con 20 muertos y 36 heridos.

“Una tropa estaba a un kilometro ahí en la Panamericana, y entró en combate”, indicó Sánchez, lamentando que nadie haya avisado de la instalación del artefacto explosivo. “Alguien tuvo que haber visto algo”, reiteró.

A su juicio, la reciente oleada de crímenes es una respuesta de esta disidencia de las Farc a las operaciones en su contra, que están dirigidas a sus madrigueras tradicionales en el cañón del Micay, la cuenca del río Naya y la cordillera Occidental.