x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Con 20 muertos tras atentado, minDefensa dice que falta de colaboración de los caucanos dificulta anticipar actos terroristas

El departamento de Cauca es víctima de una oleada terrorista desde el pasado viernes, perpetrada por las disidencias de las Farc.

  • La bomba de la vía Panamericana, en inmediaciones de Cajibío (Cauca), dejó 20 muertos. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    La bomba de la vía Panamericana, en inmediaciones de Cajibío (Cauca), dejó 20 muertos. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 27 minutos
bookmark

La falta de colaboración de las comunidades de Cauca con la Fuerza Pública es una de las razones por las cuales es tan difícil prevenir acciones de terrorismo en ese departamento. Así lo expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien en la mañana de este lunes ha participado en varias entrevistas radiales, con ocasión de la escalada terrorista que golpea al suroccidente del país desde el pasado viernes.

“El llamado es a que la gente nos ayude, allá hay gente que nos saca a patadas, nos escupe. Son unos pocos”, manifestó en una conversación con los periodistas en Blu Radio, que le preguntaron sobre los vacíos de la Inteligencia para prevenir estos hechos.

Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, el bloque Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las Farc comenzó desde el viernes una serie de atentados contra la población civil y la Fuerza Pública, que a la fecha ajustan más de 20 muertos, con detonación de bombas y hostigamientos a guarniciones.

El más grave, perpetrado en la vía Panamericana, fue la explosión de una bomba que afectó 15 vehículos de civiles en inmediaciones del municipio de Cajibío, con 20 muertos y 36 heridos.

“Una tropa estaba a un kilometro ahí en la Panamericana, y entró en combate”, indicó Sánchez, lamentando que nadie haya avisado de la instalación del artefacto explosivo. “Alguien tuvo que haber visto algo”, reiteró.

A su juicio, la reciente oleada de crímenes es una respuesta de esta disidencia de las Farc a las operaciones en su contra, que están dirigidas a sus madrigueras tradicionales en el cañón del Micay, la cuenca del río Naya y la cordillera Occidental.

Sánchez dijo que en esa región se están invirtiendo la mayoría de recursos de las Fuerzas Militares, buscando contrarrestar las acciones delincuenciales.

“Cada división tiene una Fuerza de Despliegue Rápido, pero la Tercera División (que actúa en el suroccidente) tiene tres, eso permitió reducir el número de atentados hasta el viernes, pero esa estadística ya se perdió”, aseveró.

El ministro también hizo un llamado a las comunidades para que eviten alimentar las economías ilegales, cuyos ingresos tienen fortalecidos a los grupos delincuenciales.

“La violencia que tenemos radica en las economías ilegales, la punta del iceberg son los actos terroristas, pero debajo yacen el narcotráfico y la minería ilegal (...). Tenemos que desinfectar eso, que la gente sepa que cuando siembra cultivos, está llevando violencia a esas regiones”, concluyó.

Sobre la situación de orden público en Cauca también se pronunció el exdirector de la Policía, general (r) Jorge Vargas, en sus redes sociales.

“Colombia dejó de ser lo que era y ahora está completamente mexicanizada. Ahora lo que hay son ejércitos privados al servicio del narcotráfico. Hay que cambiar la estrategia”, indicó.

“Esperamos todos los colombianos recuperar la Inteligencia, la anticipación, la prevención; recuperar no solamente la ofensiva táctica en el territorio, sino las acciones puntuales contra cabecillas, estructuras y sus finanzas, pero también una recomposición internacional de todo nuestro aparato de lucha, para poner de nuevo a Colombia como el hub de la lucha contra el crimen organizado en el mundo. Eso esperamos del próximo gobierno”, añadió Vargas.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué las disidencias de las Farc de Cauca y Valle tienen tanto poder criminal?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos