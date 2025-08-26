Argentina también declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista: se sumó a EE. UU. y dos países latinoamericanos

" Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace las paga”, anunció la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a través de su perfil en la red social X.

El Gobierno de Argentina declarada como organización terrorista internacional al Cártel de los Soles, un grupo al que Estados Unidos ha vinculado directamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , de forma que Buenos Aires se suma así a otros países de la región que han tomado esta misma medida.

El Ejecutivo argentino explicó que esta decisión, adoptada en coordinación entre varios ministerios, “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”.

A través de un comunicado, indicaron que con esta medida el país “fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios” frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado; refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, estrechando la coordinación con socios; y reafirma su compromiso con la paz y la seguridad.

Argentina sigue de esta manera la línea marcada desde Estados Unidos y que ya habían asumido como propia otros países, entre ellos Ecuador y Paraguay, que en los últimos días han catalogado también como terrorista al mencionado cártel.

En las últimas semanas, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre Venezuela, primero aumentando a 50 millones de dólares (42 millones de euros) la recompensa por información que ayude a la detención de Maduro —al que acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo— y ahora con el despliegue de tres buques de guerra en sus costas.

