Antioquia estrena plataforma geográfica en la que se puede consultar cualquier predio: así la puede utilizar

Para avanzar en materia de ordenamiento territorial, la Gobernación puso en funcionamiento GeoAntioquia, una aplicación que busca facilitar el acceso a información catastral y cartográfica en el departamento y apoyar en la toma de decisiones tanto públicas como privadas.
La plataforma, desarrollada por la Gerencia de Catastro y el Departamento Administrativo de Planeación (DAP), permite que ciudadanos, servidores públicos, entidades, organizaciones y gremios consulten de manera abierta, segura y sin intermediarios datos relacionados con el territorio de los municipios antioqueños.
GeoAntioquia integra mapas, datos alfanuméricos, registros prediales y capas temáticas en un entorno interactivo que facilita la comprensión del territorio y mejora la toma de decisiones, convirtiéndose en una herramienta para la planeación, la transparencia y el desarrollo regional.