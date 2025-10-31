Gerente de la Bienal de Arte de Medellín es el nuevo director del Mamm

El Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm) anunció la designación de Rafael Tamayo Franco como su nuevo director. Asumirá oficialmente el próximo 1 de diciembre, tras un proceso de selección adelantado por la Junta Directiva en el que participaron candidatos de distintos sectores del país.
Tamayo, antioqueño, es doctor en Historia por la Universidad Nacional y magíster en Derecho Internacional por la Université Paris II Panthéon Assas. También es especialista en Derecho de los Negocios (Externado), y teólogo y abogado (Pontificia Bolivariana).