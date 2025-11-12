x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Gerente del Banrep asegura que aumento ‘desbordado’ del salario mínimo “se ha vuelto costumbre y hace más difícil bajar la inflación”

Durante su intervención en el Gran Foro Perspectivas Económicas, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que el aumento del salario mínimo se ha convertido en una práctica habitual que complica la reducción de la inflación en Colombia, pese a que las expectativas de precios se han cumplido este año.

  • Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, advirtió que aumentar el salario mínimo de una manera desbordada dificulta la reducción de la inflación y representa un reto para la política económica del país.
Johan García Blandón
hace 32 minutos
bookmark

Durante su intervención en el ‘Gran Foro Perspectivas Económicas: ¿Qué le espera a Colombia en 2026?’ organizado por EL COLOMBIANO, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que los incrementos elevados del salario mínimo se han convertido en una costumbre que dificulta el proceso de reducción de la inflación en el país.

Según explicó, aunque las proyecciones de inflación al cierre del año, entre el 4 % y el 4,25 %, se han cumplido, la inflación básica ha mostrado un aumento inesperado, lo que complica el panorama económico. “Esta situación se ha vuelto más difícil de manejar, y el ajuste del salario mínimo es uno de los factores que lo hace más complejo”, señaló Villar.

El presidente del Emisor indicó que desde comienzos del año se presentaron tres sorpresas económicas, entre ellas el aumento en las ventas de aluminio, que crecieron cerca de 20 %, frente al 5 % registrado el año pasado. Este comportamiento, sumado a la revisión de precios y salarios, ha mantenido presiones sobre los costos y ha impedido una desaceleración más rápida de la inflación.

Villar subrayó que aunque el Banco de la República ha actuado con prudencia para estabilizar los precios, el entorno económico sigue siendo desafiante, especialmente por la indexación salarial, que “refleja la dificultad de desmontar ciertas prácticas que se vuelven estructurales en la economía”.

En desarrollo....

Nuestros portales

