¿Regresa Germán Cano al DIM en 2027? Esto respondió el presidente del club

En conversación con el Podcast Clásico Paisa , Ossa confirmó que mantiene contacto permanente con Cano y destacó incluso que el delantero ha colaborado con el club en diferentes aspectos durante sus visitas y actividades en Brasil.

Sin embargo, Daniel Ossa Giraldo, presidente del DIM, puso los pies sobre la tierra y reconoció que, aunque existe una comunicación constante con el atacante, su regreso al equipo antioqueño para 2027 no sería sencillo.

El regreso de Germán Ezequiel Cano al Deportivo Independiente Medellín es uno de esos sueños que cada cierto tiempo vuelve a ilusionar a los hinchas del Poderoso. El delantero argentino, ídolo y referente histórico del club, tiene contrato hasta diciembre y su futuro comienza a generar especulaciones, especialmente ante la posibilidad de que pueda regresar al fútbol colombiano.

“Con él tenemos comunicación constante. Nos ha ayudado en cosas en Brasil, a identificar hotelería, dónde podemos estar cerca. Con sus representantes también ha sido cercano”, explicó el dirigente.

La cercanía, sin embargo, no significa que el DIM tenga encaminado el regreso del goleador. Ossa fue claro al referirse a las posibilidades de volver a contar con Cano y señaló que el principal obstáculo sería económico.

“Yo veo el regreso de él difícil por las posibilidades económicas que ha tenido en Brasil y por lo muy bien que le ha ido”, manifestó el presidente del Medellín.

El dirigente también resaltó que la diferencia entre el fútbol brasileño y el colombiano se ha hecho cada vez más grande, una situación que dificulta que jugadores consolidados en Brasil puedan regresar a la Liga BetPlay manteniendo unas condiciones económicas similares.

“Todos los años la diferencia entre el fútbol brasilero y el fútbol colombiano se agranda, se agranda”, afirmó Ossa, dejando claro que el factor financiero sería determinante en una eventual negociación.

Cano, además, parece estar cómodo con su vida en Brasil. El presidente del DIM considera que el delantero ha encontrado estabilidad junto a su familia y que continúa siendo un futbolista valorado en el mercado brasileño.

“Yo lo veo a él cómodo en la ciudad, creo que ha disfrutado bien con su familia. Es un referente importante hoy de su club y no solamente de su club, sino de dos o tres posibilidades que tenga ahí en ese mismo mercado”, señaló.

Por eso, aunque la puerta no está completamente cerrada, el panorama que plantea Ossa es poco alentador para los hinchas que sueñan con volver a ver a Cano vestido con la camiseta roja.

“Yo se lo veo difícil, el tema económico muy lejano”, concluyó el presidente del Medellín.

El sueño de los hinchas

Germán Cano dejó una huella imborrable en el DIM y se convirtió en uno de los grandes ídolos recientes de la institución. Su capacidad goleadora y su identificación con el club hicieron que su nombre permaneciera en el corazón de los aficionados incluso después de su salida.

Ahora, con su contrato acercándose a su final, la posibilidad de un regreso vuelve a aparecer sobre la mesa. No obstante, las palabras del presidente Daniel Ossa dejan claro que, al menos por ahora, el DIM considera que existen grandes dificultades para concretar ese anhelado reencuentro.