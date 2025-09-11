Germán García García y una pasión por los perros que dejó legado

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Según los reportes, estos mismos delincuentes habrían protagonizado un segundo atraco al día siguiente. En ambos casos, la estrategia fue la misma, ingresar con casco y armas de fuego, intimidar a los presentes y huir en motocicletas.
El director ejecutivo de OpenAI habló sobre los casos de suicidio de algunos de sus usuarios de ChatGPT, hechos por los que la compañía tecnológica enfrenta varias demandas.
En un año, Invías solo le ha hecho mantenimiento a 37 de los 140 kilómetros de la carretera. Usuarios y transportadores de la vía decidieron tomarse los peajes y levantar las talanqueras.
Las autoridades investigan si el macabro crimen está relacionado con la disputa territorial entre grupos ilegales en el Suroeste antioqueño.
Lo anterior se dio en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2026 en el Salón Elíptico del Congreso.
id