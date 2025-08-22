Ghislaine Maxwell habló sobre el expresidente Andrés Pastrana en declaración sobre el caso Jeffrey Epstein: esto dijo

Ghislaine Maxwell, señalada de reclutar menores de edad para Jeffrey Epstein, mencionó recientemente al expresidente colombiano Andrés Pastrana en una declaración ante el fiscal general adjunto Todd Blanche, en medio de las investigaciones sobre el financiero, quien murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. En su declaración, Maxwell, quien cumple una pena de 20 años tras ser condenada en 2021 por el caso Epstein –de quien fue pareja–, aseguró no tener claridad sobre si el expresidente colombiano abordó el “Lolita Express”, el avión privado del financiero, o estuvo en su isla del Caribe donde, según las investigaciones, el anfitrión y sus invitados cometieron toda clase de vejámenes en fiestas sexuales. “No sé si alguna vez estuvo en el avión. No creo que viniera a la isla”, le dijo Maxwell al fiscal Blanche.

Sin embargo, la mujer de 63 años afirmó que sí coincidió con Pastrana en algunos viajes. “Fui a lugares con él. Uno fue a Colombia y Epstein fue, y el otro fue a Cuba y Epstein y Andrés Pastrana estaba allí, creo”, agregó quien fuera la pareja del financiero.

La declaración de la mujer se conoce días después de que The New York Times revelara fotografías inéditas del lujoso apartamento de Epstein en las que aparece una imagen del exmandatario colombiano junto a la pareja y el fallecido exdictador cubano Fidel Castro. Lea aquí: Polémica por el traslado de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, a una prisión federal de baja seguridad en Texas Pero además de la imagen, el nombre del expresidente colombiano (1998-2002) apareció en los registros del “Lolita Express”, en 2003. Pastrana confirmó que sí viajó en un avión de Epstein, pero no en el “Lolita Express”. Según el exmandatario, lo hizo en otro avión del financiero, y no fue para viajar a la isla en la que este organizaba fiestas sexuales, sino para hacer un transbordo a La Habana, Cuba, por una invitación realizada por Fidel Castro.