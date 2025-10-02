La Fifa “no puede resolver los problemas geopolíticos”; ya hay decisión sobre el futuro de la Selección Israel

La FIFA hizo un llamado para la paz en Gaza, pero su presidente, Gianni Infantino, indicó que esa organización “no puede resolver los problemas geopolíticos”, y se abstuvo de responder sobre las peticiones para suspender a la federación israelí. Mencionando “la situación actual en Gaza” en la apertura de la reunión a puerta cerrada de la institución, el dirigente italosuizo consideró que “el poder del fútbol” es el de “reunir a la gente en un mundo dividido”, ofreciendo “un mensaje de paz y unidad”, según un comunicado de la organización.

“La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol a través del mundo explotando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”, insistió el dirigente. El comunicado de la FIFA no menciona ni a Israel ni a su federación, cuando cada vez son más las peticiones para excluir a la selección de competiciones internacionales, en plena campaña de clasificación al Mundial 2026. Tres expertos independientes de la ONU pidieron la semana pasada tanto a la FIFA como a la UEFA suspender a Israel, valorando el “genocidio” en Gaza y valorando que “las instituciones deportivas no deben cerrar los ojos a las graves violaciones de Derechos Humanos”.