Gianni Infantino: el Mundial de Clubes abre una “nueva era” para el fútbol

“Un muy buen amigo mío es George Weah... Una antigua leyenda, gran jugador, el único futbolista africano que ganó el Balón de Oro. Nunca jugó en una Copa del Mundo. Habría jugado un Mundial de Clubes y habría hecho que no solo su equipo, sino también su país, estuvieran orgullosos”, consideró.

Durante la charla, Infantino desestimó las preocupaciones de que el torneo saturará más el ya recargado calendario futbolístico.

Astros como Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland verán alargadas sus temporadas al participar en este Mundial, que se extenderá hasta la final del 13 de julio.

“Estoy convencido de que tan pronto como la pelota comience a rodar, el mundo entero se dará cuenta de lo que está sucediendo aquí. Es algo especial”, recalcó Infantino.

Los reportes sobre la baja demanda de boletos para algunos partidos generaron críticas sobre la política de los llamados precios dinámicos, cada vez más común en eventos en Estados Unidos, que permite que el valor de las entradas oscile según la demanda.

Infantino defendió este enfoque y la decisión de ofrecer grandes descuentos a estudiantes en Miami.

“Critican a la FIFA si los precios son demasiado altos y luego critican a la FIFA si los precios son demasiado bajos”, lamentó. “Luego critican a la FIFA si hacemos promociones de boletos con estudiantes. Cuando yo era estudiante y no tenía dinero, me habría encantado que la FIFA me dijera: ¿quieres venir a ver un partido de la Copa del Mundo?”.

“No queremos ver estadios vacíos. Creo que los estadios estarán bastante llenos”, auguró.

El dirigente afirmó que el torneo, que cedió los derechos de transmisión a la plataforma de streaming DAZN por un valor reportado de unos 1.000 millones de dólares, ya era un éxito económico y subrayó que los beneficios por los acuerdos comerciales se reinvertirían en el deporte.

El Mundial se pondrá en marcha en el contexto de las protestas en Estados Unidos contra las redadas migratorias lanzadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Seis partidos de la fase de grupos se disputarán a las afueras de Los Ángeles (California), una ciudad que ha vivido enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía en los últimos días.

“La seguridad para mí y para nosotros es siempre una prioridad máxima. Así que cuando sucede algo, como en Los Ángeles, obviamente estamos monitoreando la situación, estamos en contacto constante con las autoridades, queremos que los aficionados asistan a los partidos en un entorno seguro”, dijo Infantino.