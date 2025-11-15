Gio Moreno reveló por qué Teófilo le sacó un arma a Saja cuando eran compañeros en Racing

Con detalles nunca antes conocidos, el exfutbolista Giovanni Moreno revivió, con humor, lo sucedido en el vestuario de Avellaneda en 2012, donde Teófilo Gutiérrez le sacó un arma a Sebastián Saja en medio de la pelea que se produjo y en la que también resultó involucrado defendiendo a su compatriota, con quien ese año terminó saliendo de Racing Club. En entrevista con el programa F90 de ESPN, Gio, uno de los volantes creativos más talentosos que ha dado el fútbol colombiano y que en Argentina dejó huella gracias a sus condiciones, confesó lo sucedido en el camerino luego de que Saja increpara a Gutiérrez por hacerse expulsar durante el compromiso.

Lo que se conoce de ese día

Después de la derrota de Racing frente a Independiente (4-1) en el clásico de Avellaneda, se generó una fuerte discusión en el vestuario. Los jugadores estaban molestos con la actitud de Teófilo, y Sebastián Saja lo encaró para recriminarle su comportamiento. La discusión subió de tono y terminó en un intercambio de golpes. Lea: Así fue el emotivo homenaje de los hinchas de Nacional a Giovanni Moreno, Jefferson Duque y Dorlan Pabón Según el relato de varios futbolistas y dirigentes de la época, Teófilo abandonó el vestuario y regresó con una pistola de balines (aire comprimido), apuntando hacia algunos compañeros, incluido Saja. Esto generó pánico y la situación terminó con la expulsión inmediata de Gutiérrez del plantel, y Racing rescindió su contrato poco después.

Lo que reveló Gio Moreno

“No sé sí Teo la ha contado. Lo único que sé es que si Teo no saca esa pistola a nosotros nos acaban en ese camerino”, comenzó Moreno con su relato. No olvida que la situación comenzó cuando Saja invita a Gutiérrez a que peleen. “Le dice: ‘Teo, mirá, ya me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan, estás jugando con la plata de mi familia. Si sos muy bravo vení parate y pelea, vamos a las duchas que ya no te aguanto más’”.

Moreno recuerda que el guardavallas continúo insultado e incitando al delantero, llamándolo “cagón”. Pero que todo cambió cuando Gutiérrez rompió el silencio y le respondió al capitán. “Ah, pero a vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada”. Ese fue el detonante de las agresiones. Mientras recordaba, con carcajadas, Gio señaló. “Ahí el ‘Chino’ (Saja) le empieza a pegar y Teo solo se tapaba”. Frente a esto, Moreno no olvida que en ese momento salió a defender a su compañero con una “patada voladora” al estilo Víctor Hugo Aristizábal a José Luis Chilavert, que pasó de largo, y en defensa de Faustino Asprilla.