Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Murió Giorgio Armani, el reconocido “rey” de la moda italiana, a los 91 años

El fundador de la casa de lujo de más de 50 años de historia falleció este jueves en Italia.

  • Armani nació el 11 de julio de 1934 en Milán, Italia. FOTO Instagram Giorgio Armani
    Armani nació el 11 de julio de 1934 en Milán, Italia. FOTO Instagram Giorgio Armani
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Este jueves falleció Giorgio Armani, el reconocido diseñador de moda italiano, a los 91 años. La noticia de su muerte fue confirmada por una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de su casa de modas.

“Con infinito pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y fuerza impulsora incansable: Giorgio Armani”, señaló el comunicado, el cual también aseguró que el “rey de la moda italiana” murió en compañía de su familia y su pareja, Leo Dell’Orco.

A pesar de que la empresa no reveló las causas del fallecimiento, hace algunos días se había conocido que Armani presentaba quebrantos de salud. Días antes de cumplir 91 años fue hospitalizado debido a una infección pulmonar, lo que hizo que, por primera vez en los 50 años de su marca, no asistiera a sus dos desfiles en la Semana de la Moda de Milán.

En ese momento, la compañía también emitió un comunicado asegurando que el diseñador se encontraba recuperándose en casa, pero que “había trabajado con su habitual dedicación en las colecciones”. Durante más de cinco décadas, Armani estuvo al frente de su casa de lujo, aunque desde 2024 ya venía hablando de su posible retiro.

El año pasado le dijo al periódico italiano Corriere della Sera que tenía pensado decir adiós al mundo de la moda en los próximos años, eso sí, con la intención de que la marca Armani continuara sin él. Según Forbes, esta está avaluada en más de 13 mil millones de dólares.

Y es que, en el contexto actual de la industria de la moda, Armani era toda una rareza. Hoy en día, las grandes casas pertenecen a conglomerados económicos, como es el caso de Louis Vuitton, Dior y Fendi; mientras que el “Rey Giorgio” se mantuvo como el único accionista de su empresa.

El diseñador italiano pasó a la historia gracias a su reinterpretación del lujo: fue el encargado de popularizar una elegancia atemporal basada en una estética discreta, líneas rectas y colores neutros. Armani fue fundada en 1975 y, desde entonces, se impuso como un referente de la moda tanto femenina como masculina.

Giorgio fue reconocido por transformar la sastrería, adaptar las prendas masculinas para mujeres y por posicionar el estilo italiano en Hollywood.

Aunque aún no es claro quién quedará a cargo de la marca, esta continuará trabajando con los mismos principios de Armani. Así lo anunciaron en el comunicado de su fallecimiento: “Giorgio Armani hizo de la independencia de pensamiento y acción su sello distintivo. La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de ese espíritu. Su familia y colaboradores continuarán llevando adelante el Grupo con respeto y en continuidad con esos valores”.

