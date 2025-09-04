Murió Giorgio Armani, el reconocido “rey” de la moda italiana, a los 91 años

Este jueves falleció Giorgio Armani, el reconocido diseñador de moda italiano, a los 91 años. La noticia de su muerte fue confirmada por una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de su casa de modas.
“Con infinito pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y fuerza impulsora incansable: Giorgio Armani”, señaló el comunicado, el cual también aseguró que el “rey de la moda italiana” murió en compañía de su familia y su pareja, Leo Dell’Orco.