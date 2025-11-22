Giovanny Ayala pidió a los secuestradores respetar la vida de su hijo y le solicitó ayuda a Petro: “Ellos no están en esta guerra”

El cantante de música popular Giovanny Ayala hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a las autoridades por el secuestro de su hijo Miguel Ayala, de 21 años, y de su mánager, quienes fueron privados de la libertad en la noche del martes mientras se movilizaban por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.
El hecho ocurrió hacia las 8:45 p. m., en el tramo conocido como “El Túnel”, en jurisdicción del municipio de Cajibío, cuando ambos se dirigían desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.
Tras completarse tres días de secuestro, Ayala dijo, a través de un video de Instagram, que su hijo es “un muchacho de 21 años con sueños. No es rebelde, es un joven lleno de sueños junto a Nicolás, muchacho que lo acompaña 24/7 y caen en las manos de una gente que les pido, por favor, que ellos no están en esta guerra”.