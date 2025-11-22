x

Giovanny Ayala pidió a los secuestradores respetar la vida de su hijo y le solicitó ayuda a Petro: “Ellos no están en esta guerra”

El cantante le pidió ayuda al Gobierno para que intervenga en el caso del secuestro de su hijo Miguel Ayala, de 21 años, quien se movilizaba con su manager en el Cauca.

  • El cantante de música popular Giovanny Ayala apareció en video hablando sobre el caso del secuestro de su hijo Miguel y su mánager Nicolás. FOTO: INSTAGRAM
El Colombiano
hace 54 minutos
bookmark

El cantante de música popular Giovanny Ayala hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a las autoridades por el secuestro de su hijo Miguel Ayala, de 21 años, y de su mánager, quienes fueron privados de la libertad en la noche del martes mientras se movilizaban por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

El hecho ocurrió hacia las 8:45 p. m., en el tramo conocido como “El Túnel”, en jurisdicción del municipio de Cajibío, cuando ambos se dirigían desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

Tras completarse tres días de secuestro, Ayala dijo, a través de un video de Instagram, que su hijo es “un muchacho de 21 años con sueños. No es rebelde, es un joven lleno de sueños junto a Nicolás, muchacho que lo acompaña 24/7 y caen en las manos de una gente que les pido, por favor, que ellos no están en esta guerra”.

Las autoridades lograron establecer que las víctimas, que se movilizaban en un carro particular, habrían sido interceptadas por dos vehículos y varios sujetos armados, quienes se habrían dirigido hacia el norte del departamento. El conductor del vehículo habría sido dejado en el sitio de los hechos.

El artista se dirigió directamente a los responsables del secuestro, rogándoles que preserven la vida de los jóvenes. “Pido a Dios que les afloje su corazón. Que caigan en cuenta que esos muchachos solamente le llevan alegría a través de su pasión de la música a municipios. Ellos se meten en un territorio que por la ingenuidad de ellos caen en las manos de estas personas, les pido por favor, que guarden su integridad, a su vida, que le respeten”.

Puede leer: Las convulsas 24 horas en el Cauca: dos atentados a estaciones de Policía, hostigamientos, una ecuatoriana asesinada y el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

El cantante pidió la intervención del Gobierno Nacional. “No solamente con el caso de mi hijo, a todos los que están secuestrados. Pero, por favor, como padre, le pido al señor presidente que desplace todo su equipo del Gaula, Policía, Sijín, por favor. Al pronto regreso de mi hijo”.

La Policía del Cauca había emitió un comunicado el pasado miércoles informando que se dispuso de un componente investigativo del Gaula para liderar los protocolos de búsqueda en el sector con injerencia de estructuras criminales pertenecientes a los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, un grupo criminal con amplia injerencia en el territorio.

