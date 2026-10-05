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Video | Giovanni Hernández y Gio Moreno siguen dando mucho ‘melo’, así les fue en el partido benéfico en Palogrande

El partido contó también con jugadores como Sergio Galván Rey, Arnulfo Valentierra, Carlos El Pibe Valderrama, entre otros.

  • El juego disputado en el Palogrande de Manizales contó con una buena presencia de público que disfrutó con las jugadas y goles. FOTO PANTALLAZO
    El juego disputado en el Palogrande de Manizales contó con una buena presencia de público que disfrutó con las jugadas y goles. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 31 minutos
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En redes sociales se ha compartido bastante y comentado el gran juego que tuvieron Giovanni Hernández y Giovanni Moreno en el duelo benéfico en el estadio Palogrande de Manizales, por los damnificados del terremoto.

Ambos dieron ‘melo’ como se dicen en el barrio e hicieron recordar las tardes brillantes que tuvieron en equipos como Junior, Cali, DIM, América y Atlético Nacional, entre otros.

Giovanni Hernández anotó dos de los tres goles, en el duelo que terminó empatado 3-3, con el lucimiento también de Gio Moreno, quien volvió a mostrar gambetas y jugadas de ensueño, arrancando aplausos de los asistentes al Palogrande.

El compromiso entre los Amigos de Dayro Moreno y la Federación Colombiana de Creadores de Contenido terminó 3-3.

Entre los futbolistas que se hicieron presentes en el juego también estaban Carlos El Pibe Valderrama, Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra, Sergio Galván Rey y Dayro Moreno.

Mientras que entre los creadores de contenidos estaban Camilo Cifuentes quien llegó con el rostro cubierto, gorra y gafas para que no lo identifiquen, pues su plus en los contenidos que hace es que no sale ante la cámara. Junto a él estuvieron Polibomba, Los Montañeros, y Mané Díaz, padre de Luis Díaz.

El dinero recaudado en el compromiso será destinado para las familias damnificadas del terremoto, del pasado 10 de agosto que afectó a Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.

Precisamente, Camilo Cifuentes publicó en sus redes un mensaje de agradecimiento por la respuesta que tanto jugadores, influencer y aficionados le dieron al evento.

“Gracias mis niños por tanto amor y tanto apoyo. No tengo palabras para agradecerles por haber aportado su granito de arena en este evento tan lindo con el que vamos a repartir tanto amor. Hoy me voy con el corazón lleno de haberlos conocido y de haber recibido todo su cariño, todo merece la pena teniéndolos a ustedes”.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Para qué se organizó el partido benéfico en el estadio Palogrande?
El partido se organizó con el fin de recaudar fondos para ayudar a las familias damnificadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en varios departamentos de Colombia.
¿Cuántos goles marcó Giovanni Hernández en el partido benéfico de Manizales?
Giovanni Hernández anotó dos de los tres goles de su equipo durante el encuentro.
¿Qué exfutbolistas y leyendas del FPC participaron en el partido benéfico?
En el juego participaron Giovanni Hernández, Giovanni Moreno, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra, Sergio Galván Rey y Dayro Moreno.
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