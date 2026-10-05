Video | Giovanni Hernández y Gio Moreno siguen dando mucho ‘melo’, así les fue en el partido benéfico en Palogrande

En redes sociales se ha compartido bastante y comentado el gran juego que tuvieron Giovanni Hernández y Giovanni Moreno en el duelo benéfico en el estadio Palogrande de Manizales, por los damnificados del terremoto.
Ambos dieron ‘melo’ como se dicen en el barrio e hicieron recordar las tardes brillantes que tuvieron en equipos como Junior, Cali, DIM, América y Atlético Nacional, entre otros.
Giovanni Hernández anotó dos de los tres goles, en el duelo que terminó empatado 3-3, con el lucimiento también de Gio Moreno, quien volvió a mostrar gambetas y jugadas de ensueño, arrancando aplausos de los asistentes al Palogrande.