Corantioquia suspendió obras del glamping que están haciendo en Las Brisas, el polémico lote de Luis Pérez, vecino de Aguas Vivas

Otro revés tuvieron esta semana los empresarios que están construyendo el “Ecohotel Hacienda La Chula” en Las Brisas, el lote que es propiedad del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez y de sus familiares, y que estaría relacionado en el caso de Aguas Vivas (el lote vecino), por el que Daniel Quintero y 12 de sus exfuncionarios y contratistas están respondiéndole a la justicia.
Este miércoles 1 de octubre, las obras recibieron la visita de Corantioquia, la autoridad ambiental, quien recibió una denuncia ciudadana según la cual se estarían haciendo construcciones no autorizadas.
El “Ecohotel Hacienda La Chula” es un complejo que combina alojamiento rural, restaurante, discoteca y canchas deportivas.