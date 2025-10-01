Gloria Flórez, senadora y presidenta de Colombia Humana, renunció a su aspiración al Congreso y reveló a quién apoyará en la consulta

La senadora Gloria Flórez, quien es presidenta de la Colombia Humana , anunció que no participará en las listas al Congreso del Pacto Histórico para 2026. Flórez, un líder social y de izquierda de larga trayectoria, también aspiraba a ser precandidata presidencial, pero también se bajó de esa idea y cantó su apoyo por su compañero de bancada, el senador Iván Cepeda, quien competirá contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la exministra de Salud, Carolina. Corcho. A través de una carta, Flórez explicó que su decisión busca “dejar el espacio para otros liderazgos de las mujeres”, de cara a la consulta interpartidista del 26 de octubre.

En contexto: Consulta del Pacto será entre Cepeda, Quintero y Corcho, ¿qué pasará con Bolívar, Pizarro y Muhamad?

“Solicito que mi nombre y postulación sean retirados de la lista inscrita en la Registraduría Nacional del Estado Civil”, agregó.

Además, a través de X, anunció su apoyo a Cepeda: ¡El Pacto Histórico avanza! #IvánNosUne Cuando nuestras historias, nuestras luchas y nuestra fuerza se juntan alrededor de un sueño, somos imparables”, dijo.

“Este 26 de octubre vamos a la Presidencia con @IvanCepedaCast y Vamos a consolidar nuestras listas al Congreso. En 2026 volveremos a ganar. ¡Aquí hay progresismo para mucho rato!”,agregado junto a fotos con el precandidato presidencial.