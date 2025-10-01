Gloria Flórez, senadora y presidenta de Colombia Humana, renunció a su aspiración al Congreso y reveló a quién apoyará en la consulta

La senadora Gloria Flórez, quien es presidenta de la Colombia Humana, anunció que no participará en las listas al Congreso del Pacto Histórico para 2026. Flórez, un líder social y de izquierda de larga trayectoria, también aspiraba a ser precandidata presidencial, pero también se bajó de esa idea y cantó su apoyo por su compañero de bancada, el senador Iván Cepeda, quien competirá contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la exministra de Salud, Carolina. Corcho.
A través de una carta, Flórez explicó que su decisión busca “dejar el espacio para otros liderazgos de las mujeres”, de cara a la consulta interpartidista del 26 de octubre.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4