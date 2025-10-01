x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gloria Flórez, senadora y presidenta de Colombia Humana, renunció a su aspiración al Congreso y reveló a quién apoyará en la consulta

La congresista era precandidato presidencial, pero anunció que apoyará a Iván Cepeda en la consulta contra Daniel Quintero y Carolina Corcho.

  • Flórez y Cepeda son senadores del Pacto Histórico. FOTO: Tomada de redes sociales
    Flórez y Cepeda son senadores del Pacto Histórico. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La senadora Gloria Flórez, quien es presidenta de la Colombia Humana, anunció que no participará en las listas al Congreso del Pacto Histórico para 2026. Flórez, un líder social y de izquierda de larga trayectoria, también aspiraba a ser precandidata presidencial, pero también se bajó de esa idea y cantó su apoyo por su compañero de bancada, el senador Iván Cepeda, quien competirá contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la exministra de Salud, Carolina. Corcho.

A través de una carta, Flórez explicó que su decisión busca “dejar el espacio para otros liderazgos de las mujeres”, de cara a la consulta interpartidista del 26 de octubre.

En contexto: Consulta del Pacto será entre Cepeda, Quintero y Corcho, ¿qué pasará con Bolívar, Pizarro y Muhamad?

“Solicito que mi nombre y postulación sean retirados de la lista inscrita en la Registraduría Nacional del Estado Civil”, agregó.

Además, a través de X, anunció su apoyo a Cepeda: ¡El Pacto Histórico avanza! #IvánNosUne Cuando nuestras historias, nuestras luchas y nuestra fuerza se juntan alrededor de un sueño, somos imparables”, dijo.

“Este 26 de octubre vamos a la Presidencia con @IvanCepedaCast y Vamos a consolidar nuestras listas al Congreso. En 2026 volveremos a ganar. ¡Aquí hay progresismo para mucho rato!”,agregado junto a fotos con el precandidato presidencial.

En el pasado, Flórez ha tenido diferencias con Gustavo Bolívar, quien se bajó de la consulta para apoyar también a Cepeda. Corcho, por su parte, ha dicho que a ella no la apoya la “cúpula” de la izquierda, pero sí las bases sociales. Y Quintero es considerado como el “Caballo de Troya” al interior del petrismo, pues personas Bolívar han denunciado que trae el apoyo de maquinarias para ganar esa consulta. Si eso sucede, Bolívar se lanzaría en marzo como independiente.

Amplíe la noticia: “Quintero es un oportunista del proyecto”: Bolívar vuelve a criticar al exalcalde y Corcho se suma

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida