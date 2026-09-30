Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Libro sobre Gloria Trevi y casos de abuso sexual desata polémica por censura en México

Penguin Random House demandó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por una multa relacionada con la publicación de Todo a la luz, libro sobre los abusos denunciados en el caso Gloria Trevi y Sergio Andrade.

  • Gloria Trevi es la intérprete de éxitos como Todos Me Miran, Pelo Suelto y Con los Ojos Cerrados. FOTO: Tomada de @gloriatrevi en Instagram / Cortesía.
    Gloria Trevi es la intérprete de éxitos como Todos Me Miran, Pelo Suelto y Con los Ojos Cerrados. FOTO: Tomada de @gloriatrevi en Instagram / Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 27 minutos
bookmark

En México hay una disputa legal entre la editorial Penguin Random House y la entidad del Gobierno encargada de administrar y proteger los derechos de propiedad industrial.

En el centro de la controversia está Todo a la luz, libro sobre el escándalo de los abusos, torturas, esclavitud y explotación que habrían enfrentado más de una decena de jóvenes en los años noventa en el entorno de la cantante Gloria Trevi y su entonces mánager, Sergio Andrade.

Lea: Escándalo literario: el escritor Thélyson Orélien es acusado de plagio y de usar IA

La compañía literaria demandó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo público que supervisa nombres, logotipos, eslóganes, sonidos o avisos comerciales de marcas y negocios, por impedirle la publicación de la obra escrita por Karla de la Cuesta, una de las víctimas de los artistas.

El lío se remonta a 2024, cuando fue publicado Todo a la luz. En ese momento, Trevi radicó una queja ante el IMPI sosteniendo que en el libro se mencionaba su nombre y también aparecían algunas fotografías suyas.

En ese momento, el Instituto desestimó el caso, pero en julio de este año tomó otra decisión con la que le aplicó una multa de 500.000 pesos mexicanos a Penguin y con la advertencia de que las medidas podrían aumentar si se sigue distribuyendo el título.

“La resolución del IMPI crea un derecho de veto a favor de cualquier persona señalada en una investigación periodística: nadie podría usar el nombre de una figura pública para informar sobre ella o criticarla sin su autorización previa, bajo amenaza de multas millonarias. Penguin Random House advierte que esto generará un efecto inhibidor sobre el periodismo y la crítica en México”, señaló en un comunicado Quetzalli de la Concha, gerente legal y de derechos de autor de Penguin Random House en México.

Así fue el escándalo sexual protagonizado por Gloria Trevi y Sergio Andrade

El escándalo que durante décadas ha rodeado a Gloria Trevi y Sergio Andrade comenzó a hacerse público en los años noventa, cuando empezaron a conocerse denuncias de abusos sexuales, violencia y explotación contra jóvenes que hacían parte del grupo de artistas y coristas que el productor reunía alrededor de la cantante.

Según las acusaciones que han surgido desde entonces, Andrade utilizaba la carrera de Trevi y su proyecto de formación musical para acercarse a niñas y adolescentes. Algunas de las denunciantes también han señalado a Trevi como parte de esa dinámica, mientras que la cantante ha sostenido que ella misma fue víctima de su exmánager.

El caso se volvió noticia a nivel internacional en 2000, cuando Trevi y Andrade fueron detenidos en Brasil después de que se emitiera una orden de arresto de la Interpol. La artista permaneció cuatro años en prisión y fue absuelta en 2004, sin cargos en su contra. Por su parte, Andrade fue condenado a siete años de prisión por violación y corrupción de menores.

Durante los años siguientes, Trevi ha asegurado en varias ocasiones que habría sido manipulada por el productor musical y ha relatado abusos físicos, psicológicos y sexuales, además de abortos forzados. En diciembre de 2023, la cantante presentó una demanda civil en California contra él, en la que afirmó que era el “verdadero depredador” y describió una relación marcada por golpizas, castigos, violaciones y control económico.

Trevi también sostuvo que fue obligada a abortar en Estados Unidos durante los años noventa y que Andrade se quedaba con el dinero que ella generaba. Estas declaraciones han generado controversia junto a los señalamientos de antiguas integrantes del grupo que sostienen que la cantante tuvo responsabilidad en algunos de los abusos que sufrieron.

En Todo a la luz, De la Cuesta expone los testimonios de las víctimas del caso que, además de ser una de las afectadas, ha estudiado durante años. Penguin asegura que las menciones a la cantante en la obra se deben a que esta también es referenciada en los expedientes judiciales en los cuales está basado el libro. Y en el caso de las fotografías estas provienen de archivos de periódicos que fueron publicados hace varios años y, por ende, son de conocimiento público.

Por ahora, la cantante no se ha pronunciado sobre la decisión del gobierno mexicano. Desde hace varios años, Trevi no ha dado declaraciones públicas sobre el tema.

Siga leyendo: La exclusión de Ariana Harwicz, el caso que reabre el debate sobre el boicot cultural a Israel

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el IMPI multó a Penguin Random House por publicar Todo a la luz?
El IMPI multó a Penguin Random House con 500.000 pesos mexicanos después de una queja presentada por Gloria Trevi, quien cuestionó que el libro mencionara su nombre e incluyera fotografías suyas. El instituto había desestimado inicialmente el caso en 2024, pero en julio de este año tomó una nueva decisión contra la editorial.
¿Quién escribió Todo a la luz y de qué trata el libro sobre Gloria Trevi y Sergio Andrade?
Todo a la luz fue escrito por Karla de la Cuesta, una de las víctimas del caso, y reconstruye los testimonios de jóvenes que denunciaron abusos, torturas, esclavitud y explotación dentro del grupo que rodeaba a Gloria Trevi y Sergio Andrade en los años noventa. Penguin Random House sostiene que las referencias a Trevi están relacionadas con los expedientes judiciales en los que se basa la obra.
¿Por qué Penguin Random House considera que la decisión del IMPI podría afectar la libertad de expresión?
Penguin Random House sostiene que la resolución podría impedir que periodistas, autores o medios utilicen el nombre de una figura pública para informar o hacer crítica sin su autorización. La editorial advierte que esto podría generar un efecto inhibidor sobre el periodismo y la publicación de investigaciones.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form