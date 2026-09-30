Libro sobre Gloria Trevi y casos de abuso sexual desata polémica por censura en México

En México hay una disputa legal entre la editorial Penguin Random House y la entidad del Gobierno encargada de administrar y proteger los derechos de propiedad industrial. En el centro de la controversia está Todo a la luz, libro sobre el escándalo de los abusos, torturas, esclavitud y explotación que habrían enfrentado más de una decena de jóvenes en los años noventa en el entorno de la cantante Gloria Trevi y su entonces mánager, Sergio Andrade. Lea: Escándalo literario: el escritor Thélyson Orélien es acusado de plagio y de usar IA La compañía literaria demandó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo público que supervisa nombres, logotipos, eslóganes, sonidos o avisos comerciales de marcas y negocios, por impedirle la publicación de la obra escrita por Karla de la Cuesta, una de las víctimas de los artistas. El lío se remonta a 2024, cuando fue publicado Todo a la luz. En ese momento, Trevi radicó una queja ante el IMPI sosteniendo que en el libro se mencionaba su nombre y también aparecían algunas fotografías suyas. En ese momento, el Instituto desestimó el caso, pero en julio de este año tomó otra decisión con la que le aplicó una multa de 500.000 pesos mexicanos a Penguin y con la advertencia de que las medidas podrían aumentar si se sigue distribuyendo el título.

“La resolución del IMPI crea un derecho de veto a favor de cualquier persona señalada en una investigación periodística: nadie podría usar el nombre de una figura pública para informar sobre ella o criticarla sin su autorización previa, bajo amenaza de multas millonarias. Penguin Random House advierte que esto generará un efecto inhibidor sobre el periodismo y la crítica en México”, señaló en un comunicado Quetzalli de la Concha, gerente legal y de derechos de autor de Penguin Random House en México.

Así fue el escándalo sexual protagonizado por Gloria Trevi y Sergio Andrade

El escándalo que durante décadas ha rodeado a Gloria Trevi y Sergio Andrade comenzó a hacerse público en los años noventa, cuando empezaron a conocerse denuncias de abusos sexuales, violencia y explotación contra jóvenes que hacían parte del grupo de artistas y coristas que el productor reunía alrededor de la cantante. Según las acusaciones que han surgido desde entonces, Andrade utilizaba la carrera de Trevi y su proyecto de formación musical para acercarse a niñas y adolescentes. Algunas de las denunciantes también han señalado a Trevi como parte de esa dinámica, mientras que la cantante ha sostenido que ella misma fue víctima de su exmánager.

El caso se volvió noticia a nivel internacional en 2000, cuando Trevi y Andrade fueron detenidos en Brasil después de que se emitiera una orden de arresto de la Interpol. La artista permaneció cuatro años en prisión y fue absuelta en 2004, sin cargos en su contra. Por su parte, Andrade fue condenado a siete años de prisión por violación y corrupción de menores. Durante los años siguientes, Trevi ha asegurado en varias ocasiones que habría sido manipulada por el productor musical y ha relatado abusos físicos, psicológicos y sexuales, además de abortos forzados. En diciembre de 2023, la cantante presentó una demanda civil en California contra él, en la que afirmó que era el “verdadero depredador” y describió una relación marcada por golpizas, castigos, violaciones y control económico. Trevi también sostuvo que fue obligada a abortar en Estados Unidos durante los años noventa y que Andrade se quedaba con el dinero que ella generaba. Estas declaraciones han generado controversia junto a los señalamientos de antiguas integrantes del grupo que sostienen que la cantante tuvo responsabilidad en algunos de los abusos que sufrieron.

En Todo a la luz, De la Cuesta expone los testimonios de las víctimas del caso que, además de ser una de las afectadas, ha estudiado durante años. Penguin asegura que las menciones a la cantante en la obra se deben a que esta también es referenciada en los expedientes judiciales en los cuales está basado el libro. Y en el caso de las fotografías estas provienen de archivos de periódicos que fueron publicados hace varios años y, por ende, son de conocimiento público. Por ahora, la cantante no se ha pronunciado sobre la decisión del gobierno mexicano. Desde hace varios años, Trevi no ha dado declaraciones públicas sobre el tema. Siga leyendo: La exclusión de Ariana Harwicz, el caso que reabre el debate sobre el boicot cultural a Israel Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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