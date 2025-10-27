Gloria Triana será la gran homenajeada de los Premios Macondo 2025

Cada vez están más cerca los Premios Macondo, que reconocen lo mejor del cine colombiano y que, por primera vez, tendrán como sede a Medellín. De la velada, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre, ya se han dado a conocer algunos de los homenajes principales.
Lea: Después de pasar por festivales, llega a cines del país Horizonte, la película que cambió la forma de narrar la violencia nacional
La entrega de los galardones se realizará en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez y los presentadores serán los actores Paola Turbay, Carolina Gómez y Christian Tappan, tres figuras con destacadas trayectorias en cine y televisión. Además de las 22 categorías en competencia, la noche dedicada a destacar el cine nacional y a todos los talentos que lo hacen posible, también se entregarán reconocimientos especiales.
Uno de ellos es el Premio Macondo de Honor, el cual celebra toda una vida dedicada al séptimo arte y a quienes han dejado huella en la cinematografía colombiana. En esta ocasión, el galardón será para la directora y guionista Gloria Triana, antropóloga bogotana nacida en 1940.