Gobernación de Antioquia se baja de operar el autódromo de Bello y buscará a un privado

La Gobernación de Antioquia no quiere encartarse con el Central Park. Cumplidos más de siete años del inicio de su primer contrato y pasados ya tres gobiernos, las obras del autódromo al fin están concluidas, pero el panorama para su operación todavía no se concreta.
La más reciente actualización sobre el proyecto fue entregada por el gobernador Andrés Julián Rendón esta semana, quien informó que la ejecución de las obras civiles por fin llegó al 100%, pero advirtió que el Departamento no va a embarcar a ninguna entidad en el chicharrón de operar ese escenario de deportes a motor.
“Nosotros ya terminamos las obras que infortunadamente tuvieron mucha intermitencia. Son obras que vienen de ya dos gobiernos y yo entiendo la molestia de los ciudadanos y de las veedurías, porque yo también la vivo como antioqueño”, dijo el mandatario seccional.
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Rendón señaló que el parque ya está listo para abrirse al público para diferentes eventos, pero aclaró que se abrirá una convocatoria para que sea un privado especializado el que se encargue de ese escenario destinado a alojar eventos automovilísticos.
“El propósito con el que inicialmente se construyó es un propósito que necesita ser operado por especialistas. La Gobernación no tiene vocación y no está hecha para operar un parque de estos, nosotros estamos estructurando un proceso de licitación para entregar esa infraestructura a quien lo pueda operar o incluso pueda acometer otras inversiones que puedan convertirlo en un gran centro de eventos, no solo para automotores, sino para conciertos y otro tipo de certámenes”, agregó.