Gobernación de Antioquia destina $70.000 millones para cubrir emergencias por lluvias en Urabá

Tras una reunión en el municipio de Necoclí que se llevó a cabo el miércoles 18 de febrero entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los alcaldes de los 13 municipios del Urabá que declararon calamidad pública ante las emergencias por lluvias, se confirmó la disposición de $70.000 millones para hacer todas las intervenciones que respondan a las necesidades de las personas afectadas que habitan en esta subregión del departamento. Lea más: Despliegan equipo veterinario en Urabá para atender animales afectados por las lluvias En total, se reportan 13.000 familias damnificadas, a las cuales se les ha hecho entrega, a través de los consejos municipales de gestión de riesgo, 17.331 ayudas humanitarias que constan de kit de alimentos, de aseo para adultos y niños y colchonetas. El 87,8 % de esas ayudas se destinaron a 10 municipios del Urabá. “Hoy tenemos cerca de $70.000 millones apropiados, listos para atender la estabilización que requiere lo que infortunadamente tomó lugar aquí; no solo en el componente de infraestructura vial, infraestructura educativa, de servicios públicos, en el componente económico con los productores del agro, turismo que lo perdieron, sino en el componente de erosión costera, bienestar animal y salud. Todo eso bordea ese dinero y es, reitero, para la estabilización de la zona”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El objetivo es intervenir 13 vías secundarias y terciarias que suman un total de 243 kilómetros, tramos que están a cargo de la administración departamental. “Aprovechando la presencia de Corpourabá, para que ellos sean la guía técnica de lo que nos corresponde hacer aquí para evitar que etas situaciones tengan que registrarse y que nos adaptemos con resiliencia a todos estos cambios que está surgiendo el ambiente y la misma condición climática. Que sepamos, con la posibilidad de anticipar estos fenómenos, qué tenemos que hacer y que no se nos destruya lo que con tanto esfuerzo han construido las familias a lo largo de los años”, agregó el mandatario. Lea más: Urabá recibe medicamentos y vacunas por emergencias invernales en Antioquia tras fuertes lluvias

Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento hará una inversión de cerca de $11.000 millones para reactivar la economía de múltiples sectores, esto con kits de insumos, herramientas y semillas para productores de plátano, además de la entrega de otros 2.000 kits de seguridad alimentaria, de los cuales 250 son de acuicultura. En sí, se espera brindar apoyo a 350 emprendedores de los sitios turísticos comprometidos por las emergencias por lluvias en el Urabá. Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los municipios que se declararon en calamidad pública en Urabá?

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao son los municipios que padecen las emergencias más críticas, por lo que requieren una intervención urgente de las autoridades y los organismos de socorro.

¿Cómo puedo aportar a la situación en el Urabá?

Las personas interesadas en sumarse a esta causa pueden realizar sus donaciones a través de la plataforma https://presentes.co/dona, donde podrán registrar su aporte y sus datos completos.

¿De qué manera ayudar a los animales afectados en Urabá?