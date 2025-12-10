x

Lina Cuartas Ospina asume como gobernadora encargada de Antioquia hasta el 12 de diciembre

El nombramiento temporal se debe a la visita que hace el mandatario departamental, Andrés Julián Rendón, a Estados Unidos. Conozca más detalles.

  • Lina Cuartas Ospina es comunicadora y relacionista corporativa, especialista en estudios políticos. FOTO Captura de redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 35 minutos
Desde este miércoles, 10 de diciembre, hasta el viernes de esta misma semana, Lina Cuartas Ospina fungirá como gobernadora encargada de Antioquia.

La determinación responde a la ausencia del mandatario departamental, Andrés Julián Rendón, durante estos próximos días, debido a una visita que adelanta en Estados Unidos por invitación directa del Departamento de Estado.

Cuartas Ospina es la secretaria privada de la Gobernación. Es comunicadora y relacionista corporativa, especialista en estudios políticos. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector público y privado como periodista y gerente de comunicaciones, incluso, en su momento, fue directora de Relaciones Institucionales en Proantioquia.

Dado su recorrido y conocimiento, asumirá todas las funciones correspondientes que se relacionan con el cargo: liderazgo de proyectos estratégicos, coordinación con todas las alcaldías y dependencias, acompañamiento a la ciudadanía, pero sobre todo, el seguimiento a temas de orden público, el cual se ha visto comprometido últimamente a raíz del ataque al peaje Cabildo y la explosión de un artefacto en un vehículo en inmediaciones del peaje de Copacabana.

El propósito pues, con este nombramiento, es que Cuartas Ospina, mientras esté como Gobernadora delegada, vele por el sostenimiento de la dirección administrativa y sea la encargada de continuar con la gestión y la agenda ya establecida, garantizando el adecuado funcionamiento en todos los frentes departamentales y revalidando el porqué fue elegida temporalmente para asumir las riendas de Antioquia.

Visita del Gobernador a Estados Unidos

Mientras tanto, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atiende una invitación proveniente de la administración de Donald Trump.

El objetivo de su viaje, al parecer, pasa por sostener algunas reuniones como búsqueda de posibles articulaciones en temas de seguridad y desarrollo económico, obteniendo así las herramientas necesarias para aportar al crecimiento de Antioquia.

Se espera que el mandatario departamental regrese de nuevo a su cargo este viernes, 12 de diciembre, y precise un poco más los detalles de su visita a Estados Unidos.

