Gobernación de Antioquia pone $3.700 millones para capacitar a 785 profes de inglés

La Gobernación de Antioquia quiere apostarle al bilingüismo en el departamento e iniciará en octubre un proyecto que busca mejorar las competencias en lengua extranjera de los docentes y estudiantes de los 116 municipios no certificados en educación del departamento, y favorecer la competitividad territorial y promoción la integración de los actores educativos en un contexto global.
785 docentes de inglés, es decir, la totalidad de los docentes de inglés del departamento, y 560 normalistas del ciclo complementario, recibirán formación para ello.