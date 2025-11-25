Gobernación de Antioquia pidió de nuevo renuncia de Wilmar Mejía: no asistió al Consejo Superior de la UdeA

Wilmar Mejía, funcionario del Dirección Nacional de Inteligencia involucrado en el entramado de alias “Calarcá”, no se presentó a la sesión del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia que arrancó este martes 25 de noviembre a las 2:10 p.m. Mientras el máximo órgano directivo se reunió, Mejía brilló por su ausencia en un momento en el que su nombre está en el centro de la controversia nacional por una presunta alianza estatal con facciones de las disidencias.
