¡Atención! Alcaldes ganaron tutela a Ministerio de Hacienda para elecciones para el Área Metropolitana de San Nicolás

Los seis alcaldes del Valle de San Nicolás y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le ganaron una acción de tutela al Ministerio de Hacienda, al que se le ordenó girar los recursos para la consulta del Área Metropolitana de esta parte del Oriente antioqueño para determinar si se aprueba o no su creación.

El fallo fue aprobado por el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín en favor de los denunciantes, argumentando que esta consulta cuenta con un visto bueno desde hace varios meses.

Para esta consulta se deben destinar 6.858.446.029 pesos por parte de esta cartera y desde mediados de año, mediante la gestión del secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto, se había logrado su aprobación.

Espere ampliación