“La mayor dificultad para las elecciones es la paz total del gobierno Petro”: gobernador de Antioquia sobre elecciones 2026

Ante el informe de la Defensoría del Pueblo, en el que 649 municipios de Colombia están en riesgo para ejercer las elecciones del año entrante –69 de ellos en Antioquia–, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la paz total del gobierno de Gustavo Petro es el mayor riesgo para las jornadas electorales venideras.
“La dificultad que se tiene de cara al proceso electoral la genera el mismo Gobierno Nacional con la política equívoca de la Paz Total, la que lleva tres años permitiéndole a los criminales que crezcan con la contemporización que ejerce con ellos”, expresó el gobernador Rendón tras conocer los resultados de este informe.