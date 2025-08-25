Gobernador del Cauca denunció amenazas de muerte por parte de las disidencias de Iván Mordisco

Figuras del mapa político de Colombia siguen en riesgo, luego de que el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez, se sumara a una creciente lista de mandatarios que denunciaron amenazas directas contra su vida.
El responsable, según sus propias palabras, es el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de Iván Mordisco.
“Sabemos que hay una directriz de este Bloque Occidental (Jacobo Arenas), porque seguramente soy uno de los que defiende las comunidades, trabajo de la mano de nuestra fuerza pública”, señaló Guzmán Gutiérrez ante los medios, evidenciando el desafío que enfrenta por su postura en defensa del orden público.