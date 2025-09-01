Gobernador de Cundinamarca pide seguir investigando si alguna persona estaría involucrada por la muerte de la niña Valeria Afanador

Los resultados preliminares de Medicina Legal indicaron que la causa de la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció el 12 de agosto en el municipio de Cota, fue un ahogamiento ocurrido en fechas cercanas a su desaparición.
Tras conocerse el dictamen, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que las investigaciones deben esclarecer cómo la menor salió del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba, y si lo hizo sola o con la intervención de otra persona.
“El hecho de que Valeria haya logrado salir del colegio por sus propios medios, o inducida por algún tercero, atravesando un cerramiento metálico y, de esa manera, acercarse a un río y exponer su vida, debe seguir siendo materia de investigación por parte de los organismos competentes”, afirmó Rey.