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“Increíble que un tipo como ese fuera parte del Consejo Superior de la UdeA”: gobernador de Antioquia celebra salida de Wilmar Mejía de la UIAF

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respaldó la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de declarar insubsistente el nombramiento de Wilmar Mejía en la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF).

  • El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la salida de Wilmar Mejía de la UIAF. Fotos: cortesía Presidencia y EL COLOMBIANO.
    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la salida de Wilmar Mejía de la UIAF. Fotos: cortesía Presidencia y EL COLOMBIANO.
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la decisión del Gobierno nacional de sacar a Wilmar de Jesús Mejía de la dirección de la UIAF, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella declarara insubsistente su nombramiento mediante un decreto del Ministerio de Hacienda.

Mejía, quien había asumido el cargo apenas desde el 7 abril de este año por orden del entonces presidente Gustavo Petro, es investigado por presuntos nexos con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.

“Es increíble que un tipo como esos haya hecho parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia”, afirmó el gobernador en entrevista con EL COLOMBIANO, al recordar que Mejía también se desempeñó como delegado presidencial en esa instancia universitaria mientras enfrentaba las investigaciones en su contra.

Entérese: De la Espriella despidió de la UIAF a Wilmar Mejía, cercano a Petro e investigado por presuntos nexos con disidencias de las Farc

”¿Usted se imagina qué hubiese pasado si un gobierno de otro tiempo hubiese nombrado en el Consejo Superior de la UdeA a un agente de inteligencia del DAS? Yo creo que todavía estarían protestando”, señaló, y agregó que le llama la atención que en la universidad “nadie se haya manifestado en contra de eso, ni ningún estudiante, ningún profesor”, algo que, dijo, “habla mucho de lo mal que está la universidad”.

Para Rendón, la salida de Mejía de la UIAF es un paso fundamental porque, según su lectura, el funcionario podría tener acceso a información relevante sobre los vínculos entre estructuras armadas y sectores del poder.

“Esta persona es alguien que puede tener mucha información, como ya lo han revelado otros medios de comunicación sobre cómo es que alias Calarcá tenía pisada la cola a Petro”, afirmó.

El gobernador enmarcó la decisión dentro de lo que describió como un cambio más amplio en la política de seguridad del nuevo Gobierno frente al Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la estructura de disidencias liderada por Calarcá.

“Yo pienso que es muy importante que el Gobierno actual combata todas las manifestaciones que, por encima y por debajo de la mesa, tenía este criminal”, dijo.

Como evidencia de ese cambio, mencionó que, por primera vez desde que asumió la Gobernación, la Fuerza Pública realizó un ataque directo contra estructuras del Frente 36, que según él responden directamente a Calarcá. “A los que dependían directamente de alias Calarcá nunca los tocaron ni con el pétalo de una rosa. Así que me parece muy importante que ya los estén atacando”, sostuvo.

Rendón también respaldó la reciente iniciativa del presidente De la Espriella de declarar como terroristas a varios grupos armados organizados, entre ellos el GAO conocido como “El Mesa”, una petición que el gobernador ya había hecho previamente.

“Lo tienen que recategorizar como un grupo armado organizado para que pueda recibir todo el poder de fuego, no solo de la Policía Nacional, sino de las Fuerzas Militares”, explicó, argumentando que esa estructura porta armamento de largo alcance y tiene capacidad de aliarse con el ELN en el Nordeste y el Norte de Antioquia para disputar rentas criminales con el Clan del Golfo.

Lea más: El caso de Wilmar Mejía: un golpe más para la reputación de la DNI en tiempos de Petro

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el presidente Abelardo De La Espriella declaró insubsistente al director de la UIAF, Wilmar Mejía?
El Gobierno Nacional retiró del cargo a Wilmar de Jesús Mejía —quien había asumido la Unidad de Investigación y Análisis Financiero en abril por designación del anterior gobierno de Gustavo Petro— tras ser investigado por presuntos nexos y filtraciones con las disidencias de las FARC lideradas por alias ‘Calarcá’.
¿Qué dijo el gobernador Andrés Julián Rendón sobre el paso de Mejía por la Universidad de Antioquia?
Rendón cuestionó fuertemente que Mejía se haya desempeñado como delegado presidencial en el Consejo Superior de la UdeA mientras enfrentaba señalamientos de inteligencia. Señaló que “habla muy mal de la universidad” el hecho de que ningún sector de profesores o estudiantes haya protestado ante dicha presencia.
¿Por qué pide Rendón que la estructura criminal “El Mesa” sea catalogada como grupo terrorista?
El gobernador respaldó la propuesta de clasificarlos como Grupo Armado Organizado (GAO) o terrorista para que las Fuerzas Militares puedan atacarlos con todo su poder de fuego y no solo la Policía. Argumentó que “El Mesa” usa armamento de largo alcance y sostiene alianzas con el ELN en el Norte y Nordeste antioqueño frente al Clan del Golfo.
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