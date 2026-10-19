“Arrodillados al crimen”: Rendón tras denuncia de Mancuso sobre presuntas presiones durante gobierno Petro para acusar a Uribe y De la Espriella

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso acerca del llamado “Pacto de Valledupar” y las utilizó para cuestionar la relación del Gobierno de Gustavo Petro con grupos criminales. “Sobre las declaraciones de este criminal Mancuso empiezan a aparecer las llaves”, dijo durante una rueda de prensa en el municipio de Caldas.
Según el mandatario, Mancuso “fue bastante claro [al hablar] de la relación del Gobierno nacional anterior con criminales de distinta pelambre, no solo para darles salvoconducto en su accionar delictivo, sino también para permitirles alterar el resultado electoral y la voluntad de los colombianos, así como la imagen que tienen de personas que le han servido al país”.