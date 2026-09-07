Gobierno anuncia la política de “descentralización más ambiciosa desde el 91”, ¿en qué consistirá?

Como avance en la política de descentralización que ha impulsado el presidente Abelardo de la Espriella, se anunció en Mompox, durante la cumbre de gobernadores, el inicio de una estrategia que busca trasladar a departamentos y municipios competencias que actualmente están en manos de la Nación.
La confirmación de esta iniciativa la anunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguro que el Ejecutivo radicará esta semana en el Congreso una ley orgánica de “experimentación territorial”. La cual permitirá entregar competencias a las entidades territoriales que estén preparadas, junto con recursos certificados por la cartera de Hacienda, en plazos definidos y mecanismos de evaluación pública.
Y que, luego de esto, estaría en manos del Congreso decidir, al vencer el piloto, “si generaliza, ajusta o revierte”.
Lara aseguró, además, una parte clave sobre este tema: la Ley de Competencias. Dijo que, en definitiva, este Gobierno sí la tendrá, una duda que había quedado desde el momento en que se anunció el proyecto de descentralización con el que entró esta adminsitración.
Sin embargo, el ministro señaló que esta será “gradual, simultánea y equivalente, con diferenciación territorial y acompañamiento técnico. Concertada mesa por mesa con las entidades territoriales. No es una ley de giros: define qué suelta la Nación, a quién y con qué recursos”.