Gobierno alista plan de misión humanitaria por los colombianos “detenidos” en Venezuela

Según informó la Cancillería a través de un comunicado, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, se reunió en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander, con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades locales y familiares de los detenidos, quienes alertaron sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de los colombianos detenidos en territorio extranjero.

El Gobierno nacional anunció el inicio de gestiones para atender la “crisis humanitaria” de al menos 40 ciudadanos colombianos detenidos en territorio venezolano.

El viceministro de Asuntos Multilaterales asumió el compromiso de reiterar el mensaje a la canciller y al presidente de la República sobre la necesidad inaplazable de reunirse con los familiares de los retenidos en Venezuela.

Además, anunció que el próximo jueves 16 de octubre se hará circular entre los familiares y demás actores del proceso un borrador de misión humanitaria para establecer canales de difusión y alcance en Venezuela.

También fue anunciado que se establecerá una mesa técnica de trabajo con la participación de familiares, Cancillería, Defensoría del Pueblo, autoridades locales y algunos representantes del Congreso para mantener un monitoreo constante sobre los plazos de las gestiones adelantadas.

Este es el comunicado completo emitido por la Cancillería:

Reunidos en el municipio de Villa del Rosario en el Centro Nacional de Atención a Frontera (CENAF) el viceministro de Asuntos Multilaterales de Cancillería, Mauricio Jaramillo Jassir, los funcionarios de Cancillería, Sebastián Ochoa y Felipe Ariza; Óscar Eduardo Cabrales, personero del municipio, y representantes de los familiares retenidos en Venezuela y cuyos nombres se anexan al presente comunicado han manifestado la necesidad de hacer pública la urgencia de la situación humanitaria de al menos 40 colombianos privados de la libertad en territorio venezolano.

Tras una discusión se ha llegado a los siguientes compromisos:

Lo anterior lo firman el 12 de octubre de 2025 en el municipio de Villa del Rosario las siguientes personas:

Mauricio Jaramillo Jassir

Óscar Eduardo Cabrales

Familiares de los retenidos en Venezuela

