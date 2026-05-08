Gobierno da luz verde a Ballenas, el megaproyecto de regasificación de TGI en La Guajira

El Ministerio de Minas y Energía anunció que el proyecto de regasificación Ballenas, liderado por TGI, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), en La Guajira, cumple con los requisitos técnicos, de ubicación, capacidad y tiempos exigidos para ser considerado una inversión prioritaria, por lo que continuará avanzando en su desarrollo.

La decisión llega en un momento clave para el sistema energético nacional, ante las preocupaciones del mercado por el abastecimiento de gas en los próximos años. Con esta aprobación, se busca avanzar en soluciones de corto plazo que permitan reducir riesgos de desabastecimiento y fortalecer la confiabilidad del sistema.

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La iniciativa utilizará la infraestructura existente, ya operativa y disponible del gasoducto Ballena – Barranca, y se conectará al Sistema Nacional de Transporte (SNT); además, instalará una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación frente a las costas de La Guajira, capaz de almacenar 147.835 metros cúbicos de GNL y procesar 250 millones de pies cúbicos diarios.

“Le anunciamos al país que el sector energético ha dado vía libre a este proyecto para poder avanzar en la seguridad energética que necesita el país”, afirmó el ministro Edwin Palma durante el anuncio realizado en La Guajira.

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