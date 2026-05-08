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Gobierno da luz verde a Ballenas, el megaproyecto de regasificación de TGI en La Guajira

El proyecto permitirá importar y regasificar gas natural para incorporarlo al sistema nacional de transporte y distribución, con el objetivo de garantizar el suministro energético del país desde 2027.

  • Ballenas fue presentado como una de las alternativas más viables y eficientes para asegurar el suministro de gas natural en Colombia. Foto: Cortesía
    Ballenas fue presentado como una de las alternativas más viables y eficientes para asegurar el suministro de gas natural en Colombia. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 44 minutos
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El Ministerio de Minas y Energía anunció que el proyecto de regasificación Ballenas, liderado por TGI, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), en La Guajira, cumple con los requisitos técnicos, de ubicación, capacidad y tiempos exigidos para ser considerado una inversión prioritaria, por lo que continuará avanzando en su desarrollo.

La decisión llega en un momento clave para el sistema energético nacional, ante las preocupaciones del mercado por el abastecimiento de gas en los próximos años. Con esta aprobación, se busca avanzar en soluciones de corto plazo que permitan reducir riesgos de desabastecimiento y fortalecer la confiabilidad del sistema.

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La iniciativa utilizará la infraestructura existente, ya operativa y disponible del gasoducto Ballena – Barranca, y se conectará al Sistema Nacional de Transporte (SNT); además, instalará una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación frente a las costas de La Guajira, capaz de almacenar 147.835 metros cúbicos de GNL y procesar 250 millones de pies cúbicos diarios.

“Le anunciamos al país que el sector energético ha dado vía libre a este proyecto para poder avanzar en la seguridad energética que necesita el país”, afirmó el ministro Edwin Palma durante el anuncio realizado en La Guajira.

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Ballenas se consolida como eje de seguridad energética en Colombia

Ballenas fue presentado como una de las alternativas más viables y eficientes para asegurar el suministro de gas natural en Colombia.

Según lo anunciado, la ubicación estratégica de la infraestructura y las capacidades existentes en la zona permitirán acelerar la puesta en marcha de la solución.

La iniciativa es liderada por TGI, filial del Grupo Energía Bogotá, y busca responder a las necesidades del país frente al panorama energético de los próximos años. El proyecto permitiría importar y regasificar gas natural para incorporarlo al sistema nacional de transporte y distribución.

De acuerdo con el Gobierno y los actores del sector, la propuesta contribuiría a garantizar un suministro confiable, competitivo y oportuno para hogares, industrias y diferentes sectores productivos.

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Ballenas reduciría riesgos de desabastecimiento y presiones en precios

Uno de los principales objetivos del proyecto será mitigar posibles impactos en los precios del gas para los consumidores colombianos. La iniciativa también apunta a disminuir los riesgos asociados a un eventual déficit de oferta en el mercado interno.

El anuncio representa una señal positiva para el sector energético y para los agentes del mercado, que han advertido sobre la necesidad de tomar decisiones rápidas para asegurar nuevas fuentes de abastecimiento de gas natural.

El Gobierno destacó que esta solución permitiría fortalecer la estabilidad y competitividad del sistema energético colombiano en el corto plazo, mientras el país enfrenta mayores desafíos en materia de producción y demanda de gas.

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