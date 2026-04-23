Gobierno autoriza la hidrólisis alcalina para cadáveres: qué es y cuáles son sus riesgos

El Ministerio de Salud de Colombia emitió la Resolución 717 de 2026, la cual introduce la hidrólisis alcalina como un método legal para la disposición final de restos humanos. Esta normativa, revelada por Blu Radio, establece un nuevo marco de control estatal sobre el manejo de cadáveres, supervisando procesos que antes se consideraban mayoritariamente privados bajo criterios de salud pública.

De hecho, el documento señala que su objeto es “reglamentar los procedimientos para el manejo, preservación, traslado, inhumación, cremación y destino final” de los cuerpos en el país, ampliando el alcance institucional sobre estas prácticas.

A pesar de su aprobación oficial, la medida ha generado controversia debido a que el Congreso de la República había rechazado previamente iniciativas similares. Diversos sectores expresan preocupación por el impacto ambiental y las posibles dificultades que este proceso químico podría causar en la identificación forense de los cuerpos.

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La hidrólisis alcalina, conocida coloquialmente como “cremación sin fuego”, es un método químico de disposición final de cadáveres que utiliza una combinación de agua, productos químicos, calor y presión para acelerar la descomposición natural de los tejidos orgánicos.

El cuerpo se deposita en un contenedor de acero inoxidable que se llena con una solución compuesta por un 95 % de agua y un 5 % de agentes alcalinos, generalmente hidróxido de potasio o de sodio. Una vez sellado el contenedor, se aplican altas presiones y temperaturas que pueden superar los 170 grados centígrados.

Bajo estas condiciones, los órganos y tejidos blandos se disuelven en un periodo de tiempo relativamente corto, usualmente menos de 180 minutos. Al concluir el ciclo, se obtienen los restos óseos y posteriormente, son procesados para convertirlos en cenizas, de manera similar a lo que ocurre en una cremación tradicional.

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A diferencia de la cremación por llama, este método no produce emisiones gaseosas tóxicas a la atmósfera. Sus defensores en Colombia, principalmente del sector funerario de Antioquia, destacan que es una técnica más económica, hasta un 40 % menos costosa, y sostenible.

Este efluente, debe ser tratado bajo estándares estrictos. La resolución refuerza este punto al establecer que en todo el proceso se deben “tomar las precauciones y aplicar cabalmente las medidas de bioseguridad correspondientes, con el fin de disminuir los riesgos y evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades”. Esta disposición responde directamente a las preocupaciones sanitarias y ambientales planteadas por expertos.