Gobierno cita este lunes a la cúpula bancaria por decreto de inversiones forzosas

El Gobierno y la banca vuelven a quedar frente a frente. Este lunes 23 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reunirá en Bogotá con los presidentes de las principales entidades financieras para notificarles el decreto que prepara el Ejecutivo y que establecería inversiones forzosas al sistema financiero.
La información fue revelada por La FM, que confirmó el llamado a la cúpula bancaria en medio de un ambiente de tensión entre el Gobierno y el sector.
